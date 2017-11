Para encostar em líder Internacional, América-MG recebe lanterna ABC no Independência

A briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro pode ficar ainda mais interessante nesta terça-feira (7). O América-MG vai receber o ABC, na Arena Independência, às 19h15, pela 34ª rodada da competição, e um triunfo alviverde deixará o time de Enderson Moreira com a mesma pontuação do líder Internacional.

O Coelho é o segundo colocado, com 60 pontos, enquanto o time colorado segue na ponta, com 63. O Inter tem 18 vitórias contra 16 dos mineiros, e por isso não perde a liderança nesta rodada em caso de triunfo do América. O time alviverde vem de vitória sobre o Guarani por 1 a 0 fora de casa e caminha a passos largos para voltar à elite do futebol brasileiro.

O caso do ABC no Brasileirão é bem complicado. O clube é o lanterna da competição, com 28 pontos, e está a 11 do Guarani, primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota em casa por 1 a 0 para o Luverdense, que empatou com o Internacional em 2 a 2 nessa segunda (6), pela 33ª rodada.

No primeiro turno, o América foi até o Frasqueirão e venceu o ABC por 1 a 0. Nesta terça, o confronto pelo returno terá no apito Rodrigo Alonso Ferreira, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Alex dos Santos.

América mira dividir ponta com Inter e tenta superar desfalques

O Internacional chegou a abrir uma boa diferença em relação ao América, mas o Coelho pode encostar no time colorado já nesta terça. Para isso, o técnico Enderson Moreira precisará seguir mexendo na equipe, que conta com algumas baixas importantes.

Na meta alviverde, Fernando Leal seguirá como titular devido à ausência de João Ricardo, com dores no quadril. Recuperado de uma tendinite no adutor esquerdo, o zagueiro Lima iniciou a transição física, mas ainda é desfalque, assim como o atacante Luan. Além dos citados, Ceará, Matheusinho e Renato Justi estão sob os cuidados do departamento médico do Coelho.

O zagueiro Messias vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Guarani. Em seu lugar, deve entrar o jovem Roger, de 22 anos, que comemorou a oportunidade de começar dentro os titulares. "Já tinha a consciência de que a oportunidade poderia surgir. Vinha me preparando, porque em um campeonato longo, a oportunidade pode aparecer a qualquer momento", disse.

"São muitos jogos, partidas muito próximas. Estava me preparando para receber a oportunidade, estou focado e preparado. Espero fazer o meu melhor, com tranquilidade e segurança, para que as coisas aconteçam bem no fim", comenta o defensor, que fez sua última partida pelo Coelho em 2016, diante do Santos, na última rodada da Série A", completou.

Apesar de chances remotas de ficar na Série B, ABC quer lutar até o fim

A situação do ABC não é das melhores na segunda divisão do Brasileiro. Pelo contrário, é a pior da atual edição da competição. O time potiguar tem apenas 28 pontos dentre os 99 que disputou, tendo um aproveitamento de cerca de 28%. Para o jogo desta terça, o técnico Ranielle Ribeiro terá alguns desfalques.

O lateral-esquerdo Eltinho está se recuperando de uma lesão muscular na coxa e é baixa. O zagueiro Cleiton está com uma virose, enquanto o atacante Nixon sofreu uma entorse no tornozelo no treino dessa segunda (6) - ambos foram vetados pelo departamento médico do ABC. O volante Djavan foi liberado para resolver pendências pessoais.

Por outro lado, o meia Chiclete e o atacante Adriano Pardal estão retornando à equipe após se recuperarem de lesão. O técnico Ranielle Ribeiro comentou sobre o duelo desta terça, relembrando o confronto frente ao Luverdense. "Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas o América-MG, diferente do Luverdense, é uma equipe que vai nos agredir. E a equipe que se propõe a nos agredir, ela também sofre contra-ataques, sofre em cima da velocidade que nossos garotos de frente têm", disse.

"Vai ser um jogo bom, um jogo brigado, difícil, mas quem sabe uma vitória contra eles nos dê uma guinada, nos dê outro ânimo para continuar seguindo e batalhando. E a gente não vai se entregar. Enquanto há esperança, enquanto os outros não chegarem aos 44 pontos, nós vamos brigar até o final", completou.

Confira os relacionados do ABC:

Goleiros: Edson e Júnior Belliato;

Laterais: Arêz, Daniel e Alisson;

Zagueiros: Danrlei, Tonhão e Vinicius;

Volantes: Anderson Pedra, Felipe Guedes e Jardel;

Meias: Erivélton, Gegê, Berguinho, Chiclete e Fessin;

Atacantes: Matheus, Dalberto, Lucas Coelho e Adriano Pardal.