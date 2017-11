Londrina bate Goiás, encosta no G-4 e volta à briga pelo acesso

Em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina venceu o Goiás por 2 a 0, no Estádio do Café, na noite desta terça-feira (7). Os gols dos anfitriões foram anotados pelos atacantes Artur e Carlos Henrique.

O triunfo do time londrinense o coloca na sétima colocação, com 52 pontos, ficando a quatro do Paraná, quarto colocado. Com ainda 12 pontos em disputa, o Tubarão volta à briga pelo acesso. O Goiás, por sua vez, cai duas posições, estando agora na 12ª colocação, com 43 pontos. A vantagem para o Boa Esporte, time que abre a zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Em busca da terceira vitória seguida, o Alviceleste vai enfrentar o desesperado Náutico, no próximo sábado (11), às 17h30, na Arena Pernambuco. No mesmo dia e horário, o Goiás receberá o Ceará, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Times criam pouco e não balançam a rede

O jogo parecia não ter muitos atrativos. As duas equipes entraram em campo praticamente salvas do rebaixamento e com poucas chances de acesso. A cômoda situação se refletiu na postura dos times, que mostravam mais cautela do que ambição de vencer.

Jogando em casa, foi o Londrina a primeira grande chance. Artur finalizou de canhota aos nove minutos, mas Marcelo Rangel espalmou a bola. O Goiás deu a resposta por intermédio de Elyeser, que pegou de primeira e soltou uma bomba em direção ao gol. O goleiro César afastou como pôde, e a defesa paranaense completou o serviço no rebote.

Com os dois times mostrando dificuldades no setor de criação, os chutões passaram a ser constantes, o que fez o ritmo da partida cair. Os donos da casa ensaiaram uma pressão no final, mas desorganizados, pouco levaram perigo ao time esmeraldino.

LEC marca duas vezes e conquista vitória importante

Se faltou emoção no primeiro tempo, o mesmo não se pode dizer da segunda etapa. Logo no primeiro minuto após o intervalo, Michael aproveitou o cruzamento de Pedro Bambu e desviou de cabeça. A bola passou à direita do gol, levando muito perigo ao Londrina.

O time verde ainda chegou ao campo de ataque em mais duas oportunidades. No entanto, Victor Bolt finalizou forte demais na primeira e César fez a intervenção na segunda. Depois do pressão inicial do Goiás, os anfitriões responderam com um rápido contra-ataque puxado por Artur. O camisa 7 entregou para Negueba, que tirou de Marcelo Rangel e devolveu para o próprio Artur empurrar para o fundo da rede, inaugurando o placar.

Dez minutos depois, Carlos Henrique recebeu passe por elevação, entrou na área do Goiás, limpou a jogada e acertou o canto esquerdo de Marcelo Rangel, ampliando a vantagem alviceleste. O gol segundo gol do Londrina praticamente selou a vitória. O Goiás não teve forças para se reencontrar na partida. Um chute de Carlos Eduardo foi o que de mais perigoso a equipe alviverde conseguiu produzir. Já no final, os visitantes ficaram com um jogador a menos com a expulsão do zagueiro Fábio Sanches.

Se o Goiás iniciou a partida precisando de apenas uma vitória para se livrar do fantasma do rebaixamento, voltará a conviver com ele nos próximos jogos. Além da derrota no Sul, o Esmeraldino contou com o resultado positivo de seus adversários, o que o deixou somente a três pontos do Boa Esporte, primeiro time do Z-4.