Atlético-GO estuda contratação de dois jogadores do Sampaio Corrêa

Diego Valderrama está próximo de ser reforço do Atlético-GO. (Foto: Elias Auê/Sampaio Corrêa F.C)

A temporada de 2017 já está quase acabando e o ano do Atlético-GO não é o dos melhores. A equipe rubro-negra ocupa a lanterna da Série A do Brasileirão e está muito perto de ser rebaixada para a segunda divisão, um ano após ter conquistado o acesso. As chances de escapar são bem difíceis e a diretoria já está pensando no ano de 2018.

O Dragão já observa dois jogadores que se destacaram pelo Sampaio Corrêa nessa temporada, disputando a Série C do Brasileirão. São eles, os meias Diego Silva e Diego Valderrama. O primeiro, já está praticamente acertado com o clube goiano e o outro está por detalhes de ser anunciado.

Esses são os primeiros nomes de reforços que podem surgir no Atlético Goianiense. O diretor de futebol, Adson Batista, também corre contra o tempo para renovar com alguns atletas do atual elenco rubro-negro. O primeiro que teve seu contrato renovado até o final de 2018 foi o zagueiro William Alves.

Além de William, quatro jogadores negociam uma renovação de contrato com o Dragão: o lateral-direito Jonathan, o lateral-esquerdo Breno Lopes, o zagueiro Gilvan e o volante André Castro. Outros atletas podem deixar o clube, como foi o caso do goleiro Marcos, que acertou com o Goiás e foi dispensado.

O Atlético-GO ainda luta por um milagre para tentar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Dragão será na quinta-feira (09), ás 20h, contra o Atlético-MG, no estádio Independência. A partida é válida pela 33ª rodada.