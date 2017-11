CBF divulga datas e local do jogo entre Atlético-MG x Cruzeiro, pela Supercopa Sub-20

Fotos: Divulgação/Atlético-MG e Cruzeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, agora a noite, as datas e local das partidas entre Atlético-MG e Cruzeiro, valendo pela Supercopa Sub-20, que definirá o representante brasileiro na Copa Libertadores da América da categoria. Ambos os jogos serão no Independência, rechaçando a ideia de uma partida no estádio do bairro Horto e outra no Mineirão.

Os jogos serão nos dias 18, sábado, com mando de campo do Atlético, e 21 de novembro, terça-feira, com o Cruzeiro sendo o mandante. Ainda não se quais serão os horários. A decisão ficará a cargo da emissora detentora dos direitos de transmissão.

A CBF, também, não divulgou como será o esquema envolvendo os torcedores. Normalmente, as definições neste quesito são resolvidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF), quando ocorrem os embates entre Atlético e Cruzeiro, em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol em nível profissional.

Como as duas equipes chegaram a esta decisão?

O Atlético foi o primeiro time a chegar a decisão da Supercopa Sub-20. O Galinho, como é conhecido a equipe nas categorias de base, derrotou o Flamengo na final da Copa do Brasil, após dois empates, um em Belo Horizonte, e outro no Rio de Janeiro. O time mineiro venceu o rubro-negro nos pênaltis por 3 a 1, e faturou a taça.

O Cruzeiro também fez bonito, só que no Campeonato Brasileiro. O time celeste derrotou o Coritiba nos pênaltis, após dois empates, um em Belo Horizonte, e outro em Curitiba. Nas penalidades, os cruzeirenses venceram por 7 a 6.