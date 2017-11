Grêmio Anápolis define Édson Júnior como treinador para o Campeonato Goiano em 2018

Édson Júnior será o técnico do Grêmio Anápolis em 2018. (Foto: Divulgação/Grêmio Anápolis).

Alguns clubes do interior do futebol goiano já começaram a se mobilizar pensando no estadual que se inicia no dia 17 de janeiro. Um deles é o Grêmio Anápolis, que nesse sábado (11), definiu seu treinador para o Campeonato Goiano: Édson Júnior, que foi campeão com o clube da Divisão de Acesso do Goianão nessa temporada.

Durante o estadual da segunda divisão, Édson esteve á frente da Raposa de Anápolis por doze jogos. Foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na final, o time empatou com a rival Anapolina na decisão e ficou com o título pela vantagem do empate.

Com a confirmação do treinador para a temporada, o Grêmio Anápolis irá começar o planejamento da temporada no mês de dezembro. O objetivo do time é permanecer na primeira divisão do Goianão, e revelar bons jogadores para o mercado nacional e internacional. Um dos países em que o clube mais vende jogadores é Portugal.

No Campeonato Goiano de 2018, o Grêmio Anápolis ficou no Grupo B da competição juntamente com Anápolis, Aparecidense, Itumbiara e Vila Nova. A Raposa irá utilizar o estádio Jonas Duarte na competição, mesma casa que Anápolis e Anapolina.