Fabiano Soares aponta um dos motivos da vitória: "Aproveitar ambiente desfavorável"

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

O Atlético-PR voltou a encontrar o caminho das vitórias nesse Campeonato Brasileiro e, de quebra, deu fim ao jejum de jogos sem marcar gols. Nesse sábado (11), o Furacão viajou ao Rio de Janeiro e derrotou o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O treinador Fabiano Soares disse que as vaias vindas das arquibancadas foram um dos motivos da vitória, já que sua equipe conseguiu aproveitar o clima pesado do Glorioso:

"Acabou a primeira parte, e a torcida insultava os jogadores do Botafogo. Vi que tínhamos que aproveitar o ambiente desfavorável para tentar ganhar o jogo.", disse.

O resultado deixa o Atlético-PR mais tranquilo na classificação do campeonato. Na última rodada, a torcida da equipe paranaense ficou descontente com o resultado negativo diante do Corinthians. Com esse resultado, o Furacão chegou aos 45 pontos, subindo para a 11ª posição.

"Ganhando dá mais tranquilidade, porque conseguimos o que não ocorreu antes. Agora é pensar nesses últimos quatro jogos, jogar mais tranquilo e conseguir um objetivo melhor do que o de agora.", completou.

O treinador, que defendeu sua equipes das críticas nas últimas rodadas, afirmou que o Atlético-PR jogou muito bem e que mereceu a vitória.

"É preciso sempre estar organizado para correr menos e o contrário (adversário) ter problemas. Hoje estivemos perfeito em organização tanto em ataque como defesa e, por isso, ganhamos o jogo.", finalizou.