Rio Verde anuncia contratação de três destaques da Terceira Divisão do Campeonato Goiano

Destaque do Jaraguá na terceira divisão está acertado com o Rio Verde. (Foto: Divulgação/Jaraguá E.C)

O Rio Verde é um dos dez clubes que irão disputar o Campeonato Goiano, que começa no dia 17 de janeiro. O time ainda não tem um treinador definido, mas aproveitou para observar alguns jogadores que disputaram a Terceira Divisão do Goianão, competição que terminou no último sábado (11) e que decretou o Jaraguá como o campeão.

Dessa forma, o diretor de futebol Reino Alves agiu rápido e acertou com três jogadores que foram destaques pelo campeonato: o volante Madson e o atacante Lucas Cassiano, que jogaram pelo Bom Jesus, e o goleiro Jonathan, que atuou pelo Jaraguá. Foram os primeiros reforços do Verdão do Sudoeste visando a temporada de 2018.

Lucas Cassiano entrou na seleção do Campeonato Goiano da Terceira Divisão como um dos três melhores atacantes da competição. O mesmo aconteceu com o goleiro Jonathan, que no torneio inteiro, só sofreu um gol e chamou a atenção para um recorde jamais visto na história do futebol goiano. É a primeira vez em uma competição da FGF, que um goleiro fica tantos jogos sem sofrer gols.

O Rio Verde ainda estuda o nome do treinador para a temporada de 2018. O mais falado no momento é o de Régis Amarante, que livrou o time do rebaixamento em um jogo heroico do time contra o Goianésia, achando um gol no último lance do jogo, na temporada passada.