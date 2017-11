Versatilidade: volante Carol Matos se destaca em três modalidades do futebol

Jogadora se deslocou do futsal para o futebol de campo (Foto: Divulgação/RV Sports)

No mundo do esporte, a maioria dos atletas dá início à trajetória profissional no futsal antes de migrar para o futebol de campo. Com Caroline Matos, jogadora do Kindermann, também não foi diferente. A camisa 7 da equipe catarinense passou por essa transição ainda jovem em sua carreira, mas não abandonou as raízes da modalidade.

Neste mês de novembro, Carol Matos foi convidada a participar da 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), onde defendeu a cidade de Itajaí pela modalidade do futebol de salão. A competição esportiva catarinense é organizada pelo governo do estado, e os confrontos são realizados entre os municípios.

Foto: Divulgação/RV Sports

"Fiquei muito feliz pelo convite para disputar o JASC. Faziam três anos que eu não disputava e, por ser uma competição tão gostosa de jogar, valeu demais a experiência. Ainda mais por ter sido na divisão especial. Foi uma honra representar Itajaí. Apesar do vice-campeonato, o saldo foi extremamente positivo. Perdemos para uma equipe fortíssima e que já vinha competindo durante o ano", disse Carol Matos à VAVEL Brasil.

Além de ter atuado no futebol de salão e de campo, Carol Matos também já se aventurou na categoria de beach soccer, onde sagrou-se campeã gaúcha da modalidade. Versátil, a jogadora reafirmou a importância das experiências em outras categorias para a evolução de seu estilo de jogo.

"O que eu procurei fazer foi extrair os pontos positivos de cada modalidade" - Caroline Matos

"O que eu procurei fazer foi extrair os pontos positivos de cada modalidade. Pelo beach soccer, pude reforçar ainda mais a minha parte física, principalmente, a resistência e a força. O meu início no futsal foi essencial para a minha evolução e maturação para encarar o futebol de campo. Consegui apurar a minha parte técnica e aliar com a resistência que citei do beach soccer. Já no futebol de campo, foi uma junção de tudo, aliada as táticas características da modalidade. Tenho certeza que todas tiveram, e ainda tem um papel fundamental na evolução do meu jogo", avaliou.

Camisa 7 do Kindermann comemorando o título catarinense (Foto: Divulgação/RV Sports)

Um dia após o vice-campeonato no JASC, Carol Matos retornava ao campo para defender o Kindermann, na primeira partida válida pela final do estadual catarinense. A equipe de Caçador goleou as adversárias em ambos os jogos e garantiu o título para coroar a temporada.

Foto: Divulgação/RV Sports

"O calendário esse ano foi um pouco mais enxuto, infelizmente. Mas, vale ressaltar a seriedade do trabalho realizado aqui no Kindermann. Mesmo com um segundo semestre menos 'movimentado', em termos de competições, procuramos treinar com a mesma intensidade e seriedade. O título do estadual veio para coroar tudo isso e a diretoria, comissão técnica e as meninas merecem", concluiu.