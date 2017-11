Atlético-GO segura pressão, derrota Botafogo e segue vivo na briga contra o rebaixamento

INCIDENCIAS: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017; A partida foi realizada ás 20h00 (Horário de Brasília), no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-GO ainda segue vivo na briga contra o rebaixamento para a Série B. Mesmo com chances pequenas de escapar, o time conseguiu sua segunda vitória seguida no Brasileirão Série A pela primeira vez ao vencer o Botafogo no estádio do Engenhão por 2 a 1. Os gols do Dragão foram marcados por Jorginho e Luiz Fernando. O Botafogo marcou com João Paulo.

Com o resultado, o Dragão ainda segue na lanterna, mas agora com 33 pontos ganhos. Para escapar, o time goiano precisa vencer as três partidas restantes e torcer para uma combinação de resultados. As chances são mínimas, mas a vitória fora de casa deu motivação para o Dragão seguir na briga.

Já o Botafogo chegou á mais um resultado ruim dentro de casa e vê sua vaga na Libertadores da América ficar ameaçada. O time segue na 6ª colocação do Brasileirão com 52 pontos, mas pode perder posições ainda nessa rodada em caso de vitória do Flamengo.

Na próxima partida, o Dragão enfrenta a Chapecoense no estádio Serra Dourada, no próximo domingo (19), às 17h. Já o Fogão precisa buscar sua recuperação no Pacaembu, enfrentando o São Paulo, no mesmo dia e horário.

Equilíbrio e gols de fora da área destacam o primeiro tempo no Engenhão

A partida começou bem morna, mas o Atlético-GO buscava explorar o toque de bola no meio de campo e esperar uma oportunidade para marcar o gol. Ela veio aos onze minutos quando em cobrança de falta, Gilvan desviou de cabeça para o gol, mas o árbitro anulou alegando posição irregular do jogador atleticano.

O Botafogo tinha dificuldades para chegar na área do Dragão e tentava responder com bolas aéreas. O zagueiro Igor Rabello quase marcou em uma cabeçada que saiu pela linha de fundo em uma dessas oportunidades. O clima do jogo ia esquentando e teve até discussão entre o zagueiro Joel Carli e o meia Luiz Fernando.

A melhor chance foi do time da casa. Arnaldo tabelou com Brenner, que chutou forte para belíssima defesa do goleiro Kléver. Segundos depois, Guilherme recebeu um ótimo lançamento em velocidade, mas novamente o goleiro atleticano evitou o gol que abriria o placar.

Quando parecia que o primeiro já iria terminar, o meia Jorginho ganhou uma bola no meio de campo e deu um belo chute no canto direito, marcando o primeiro gol do Atlético-GO na partida: 0x1. O torcedor do Fogão começou a ficar preocupado e as vaias começaram a ganhar altura no estádio Nilton Santos.

Mas isso durou pouco. Nos acréscimos da primeira etapa, João Paulo fez o mesmo que Jorginho e também foi feliz. O chute de fora da área foi no canto direito de Kléver e aliviou os botafoguenses antes do intervalo: 1x1. Após o gol, o meia chamou os atletas para passar confiança e se abraçarem no centro do campo.

Luiz Fernando decide a vitória para o Dragão

O jogo do primeiro tempo parece não ter mudado muito e o Botafogo pareceu sem vontade de buscar o resultado. Isso ficou claro aos catorze minutos quando depois de rebote em chute de Igor, Breno Lopes cruzou para Luiz Fernando, em velocidade, colocar o Dragão na frente novamente: 1 a 2.

Sob vaias, o técnico Jair Ventura teve que fazer mudanças no time e colocar a equipe mais ofensiva. Vinicius Tanque e Rodrigo Pimpão entraram e tentavam de qualquer maneira empatar o jogo. A melhor oportunidade veio nos pés de Arnaldo, que viu Kléver defender o gol com o pé.

A pressão continuava, mas o Botafogo não tinha sucesso nas finalizações e nem na criação de jogadas. O Atlético-GO quase marcou o terceiro em cobrança de falta de Andrigo, em que Gatito fez a defesa. O Botafogo ganhou uma boa oportunidade no final do jogo em cobrança de falta, mas de nada adiantou.

Ao final do jogo, alívio dos jogadores do Dragão, que seguem vivos na briga contra o rebaixamento com a vitória no Rio de Janeiro e inúmeras vaias para os jogadores do Botafogo, que perderam sua terceira partida seguida em casa.