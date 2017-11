João Paulo Sanches exalta empenho do Atlético-GO após vitória sobre Botafogo

Técnico vem fazendo a diferença nos últimos jogos (Foto: Divulgação / Atlético - GO)

Ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro 2017, o Atlético-GO conquistou hoje, contra o Botafogo, a sua segunda vitória consecutiva na competição, o que fez o time ter ainda mais esperança de conseguir um milagre e se salvar do rebaixamento. O time agora soma 33 pontos, diminuindo para seis a diferença para o Vitória, primeiro time fora do Z4.

Apesar da boa sequência, o técnico João Paulo Sanches ressaltou que é preciso ter tranquilidade para encarar os próximos jogos, já que a missão de escapar da Série B ainda é muito difícil. Para ele, pensar sempre no próximo adversário e diminuir erros são condições essenciais para isso.

"Avaliar jogo a jogo, analisar jogo a jogo e ter uma entrega muito grande jogo a jogo, porque infelizmente, nós não temos mais espaço para erros. Na situação em que nós estamos, temos que cada vez mais procurar esse último suspiro, para quem sabe no final, sairmos vitoriosos", afirmou o comandante do Dragão.

O técnico também falou sobre como está sendo a preparação antes de cada partida e fez questão de elogiar seu elenco por além de não desistir, compreender qual a real situação da equipe no campeonato. Uma das alternativas encontradas segundo ele, foi não esconder nada do time. A falta de pressão por ser um time praticamente rebaixado também vem ajudando.

"O nosso maior mérito é o envolvimento e entendimento do grupo da nossa real situação. É um grupo muito consciente de tudo que tá acontecendo, eu nunca procurei esconder nada deles, falo de forma muito direta, passando para eles que nós estamos na Série B e que ainda estamos respirando para entrar na Série A novamente. Eles vem absorvendo muito bem isso e jogando com muita leveza", elogiou.

Analisando a partida, Sanches destacou que já conhecia as características da equipe carioca, que sabia do momento de pressão que o adversário vivia, além de elogiar alguns jogadores atleticanos individualmente, no que segundo ele, foi uma atuação muito segura do time.

"Sabíamos que a torcida do Botafogo, se eles não saísse na frente, inverteriam o sentido, teoricamente passaria a trabalhar ao nosso favor. Analisamos muito bem e os atletas assimilaram, saímos a frente com um belo gol de Jorginho, levamos o empate no fim do primeiro tempo e conseguimos fazer o segundo numa escapada muito boa pelas beiradas".

"Kléver muito seguro, Luiz Fernando comprovando o valor que ele tem, um menino do clube, da casa, 21 anos, oito gols na Série A numa equipe que tá na zona de rebaixamento e Jorginho hoje foi o nosso talento, o diferencial que conseguiu corresponder em todos os aspectos, tanto ofensivos, quanto defensivos", finalizou.