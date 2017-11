Guarani segura empate, garante permanência na Série B e rebaixa Luverdense

O Guarani recebeu o Luverdense na noite desta sexta-feira (17), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo com duas expulsões no final da partida, equipes ficaram no 0 a 0. O empate salvou o Bugre do rebaixamento, e rebaixou o Luverdense para o Campeonato Brasileiro Série C.

Com o empate, o Guarani ficou na 16ª colocação, com 44 pontos. A equipe de Campinas está matematicamente na Série B de 2018. Já o Luverdense, com a derrota, segue na 17ª colocação, com 41 pontos. A equipe é a última rebaixada para a Série C de 2018.

Na próxima rodada, o Guarani vai até o Beira Rio, enfrentar o Internacional. Enquanto o Luverdense, se despede da Série B em casa, contra o também rebaixado, Náutico. As partidas estão inicialmente marcadas para o sábado (25), às 17h (horário de Brasília)

Guarani pressiona mas não abre o placar

Aos dois minutos, o Guarani quase abriu o placar. Fumagalli cobrou uma falta fechado, Diogo Silva saiu mal, e Willian Rocha desviou de cabeça. A bola passou muito perto da trave esquerda. Aos 16 minutos, o Bugre teve outra chance. Nazário recebeu em boas condições e colocou na cabeça de Bruno Mendes, que testou por cima do gol.

O Bugre seguiu pressionando. Bruno Mendes recebeu de Nazário e bateu da entrada da área. Diogo Silva salvou o Luverdense. A equipe visitante respondeu um minuto depois. Sérgio Mota arriscou de longe, mas a bola subiu muito e foi para fora.

Os visitantes quase abriram o placar aos 32. Após cruzamento de Paulinho pela esquerda, Rafael Silva apareceu livre e desviou de direita. A bola passou por cima do gol, assustando os bugrinos. Aos 36, Richarlyson levou para a direita e arriscou com a perna "ruim". A bola fez uma curva e explodiu no travessão.

Bugre segura 0 a 0 e Luverdense é rebaixado para Série C

No início da segunda etapa, Douglas Baggio invadiu a área pela direita e cruzou. Jussani rebateu, e a bola caiu no pé de Rafael Silva, que bateu cruzado. A bola tirou tinta da trave de Leandro Santos. Aos 15, Betinho soltou uma pancada e Diogo Silva defendeu no canto do gol.

Aos 17 minutos, o Bugre chegou novamente com perigo. Luiz Fernando arriscou de fora da área, e a bola passou perto do gol de Diogo Silva. Aos 38, Sérgio Mota arrumou espaço e bateu. A bola fez uma curva quase complicou Leandro Santos, que conseguiu espalmar.

No final da partida, Ewerton Páscoa recebeu a bola dentro da pequena área, mas Diogo Silva fechou bem o ângulo e salvou o Luverdense. Aos 49, Diogo Silva entregou nos pés de Paulinho, que, dentro da área, sozinho, mandou em cima do goleiro.