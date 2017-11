Sem objetivos na Série B, Juventude e Figueirense empatam sem gols em Caxias

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 37° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Despedindo-se de seu torcedor no Alfredo Jaconi, o Juventude encerrou a participação em casa na Série B com um empate sem gols contra o Figueirense. A partida teve boas chances de gol, mas ninguém marcou e os times seguem sem objetivos no campeonato.

O empate faz com que o Jaconero permaneça na oitava colocação, agora com 51 pontos ganhos mas ainda podendo ser ultrapassado pelo rival Brasil. Já o time catarinense é 14°, também em risco de perder a posição para o Goiás.

A rodada final terá o Papo enfrentando o já rebaixado Santa Cruz (18°) no Arruda, em Recife, enquanto o Alvinegro receberá o Paysandu (12°) para despedir-se de seu torcedor no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Papo tem boas chances, mas não marca

Apesar de jogar no 4-5-1, espelhado com o adversário, o Juventude foi mais incisivo no primeiro tempo da partida. Antônio Carlos Zago armou a equipe para jogar pelas pontas e tentar os cruzamentos para o artilheiro Tiago Marques.

Logo com um minuto de partida, a estratégia já começou a dar certo. Bruno Ribeiro recebeu belo lançamento e cruzou na cabeça de Ramon. O meia desviou por cima do gol de Saulo, já assustando o Alvinegro.

Grande destaque do Jaconero no ano, Matheus Cavichioli começou a aparecer logo aos nove minutos. João Paulo recebeu no meio, limpou a marcação alviverde e soltou a bomba para boa defesa do goleiro. Minutos depois, a bola finalmente entrou: Tiago Marques recebeu já dentro da área, limpou a marcação e fez o gol. Mas o auxiliar anotou impedimento.

O Juventude melhorou no jogo e tentou se impor em campo, mas batia numa forte resistência dos visitantes, além de parar em suas próprias fraquezas. Tiago Marques teve outra chance aos 24', mas bateu para fora, de dentro da área.

Fechado, o Figueirense apenas aguardou o time da casa e a última chance foi aos 35', quando Saulo saiu de soco após um cruzamento e a bola sobrou novamente para o artilheiro do Papo, que bateu forte e viu seu chute raspar no travessão, passando perto e aliviando o técnico Milton Cruz, que viu o jogo ir zerado para o intervalo.

Jogo se abre, mas placar segue inalterado

Na volta dos vestiários, o time visitante postou-se diferente no campo. Logo com quatro minutos, Jorge Henrique tentou cruzamento e quase mandou a bola dentro do gol. Na sequência, Henan bateu rasteiro, cruzado e já forçou Matheus a trabalhar.

O jogo se abriu, e o Juventude explorava agora os contra ataques, opção inexistente na primeira etapa. Aos dez minutos, o time da casa quase marcou em dois remates na sequência. Ramon chutou e a bola desviou em Marquinhos, sobrando para Wallacer arrematar novamente desviado, nas mãos de Saulo.

Mas a melhor chance de todo o jogo viria aos 13', quando Saulo fez linda defesa em finalização de Micael, após cobrança de escanteio. No rebote, Tiago Marques teve a chance de se consagrar, mas viu Pereira tirar a bola em cima da linha.

Depois disso, o Alvinegro foi quem marcou um tento anulado. Ferrugem cruzou no segundo poste e João Paulo botou para dentro antes de ver a bandeira subir. Três minutos depois, o meia tentou novamente, batendo de fora da área e forçando Matheus Cavichioli a espalmar.

Ao final da partida, mais duas chances apareceram: o Juventude tentou em chute de Bruno Ribeiro, que Zé Antônio tirou de peixinho. No último lance do jogo, o time visitante teve um belo contra ataque, que Ferrugem abriu para Dudu Vieira bater cruzado para grande defesa de Matheus Cavichioli, decretando o placar zerado.