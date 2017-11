Pensando no estadual, Anapolina acerta com técnico Vilson Tadei

Vilson Tadei será o técnico da Anapolina em 2018. (Foto: Divulgação/Barretos E.C)

A Anapolina já tem um comandante visando fazer uma boa campanha no Campeonato Goiano: Vilson Tadei, que tem 63 anos e uma bagagem grande pelo futebol, em especial, por times paulistas. Ele foi o primeiro nome acertado pela diretoria da Rubra visando a temporada de 2018.

Vilson é paulista nascido na cidade de Urupês e já passou por mais de trinta clubes como treinador. Alguns, bem tradicionais, como o Guarani, Marília, São Caetano e outros com menor expressão como Barretos, Monte Azul, Guarantinguetá. Antes de virar técnico, Vilson foi jogador profissional e vestiu a camisa de grandes clubes brasileiros como São Paulo, Internacional, Grêmio e Vasco da Gama.

Como técnico, Vilson já teve uma passagem pelo futebol goiano. Nos anos de 2006 e 2007, ele comandou a equipe do Trindade no Campeonato Goiano, mas não obteve muito sucesso. O maior título que conseguiu como técnico foi com o Linense, no ano de 2010, quando venceu a Série A2 do Campeonato Paulista.

A diretoria da Anapolina quer pelo menos ter 75% do elenco fechado até metade do mês de dezembro. Eles não vão poder contar com o atacante Nonato, que foi o artilheiro da Rubra na Divisão de Acesso desse ano. O jogador já fechou com a Aparecidense para a disputa do estadual.