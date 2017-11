Jogo Atlético-PR x Vasco no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Atlético Paranaense e Vasco se enfrentarão neste domingo (19), às 19h, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro desta temporada. No primeiro turno, os paranaenses venceram por 1 a 0, com gol de Ribamar, em duelo disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Os atleticanos já veem o sonho da Libertadores, por meio do G7, mais distante, porém, a possibilidade de mais duas vagas serem abertas, com Flamengo e Grêmio podendo garantir seus passaportes à competição por outros campeonatos, faz com que uma vitória e a subida na tabela tenham valores ainda maiores.

Os vascaínos, por sua vez, flertam há algumas rodadas com o G7, mas sempre que têm a possibilidade, não conseguem a vitória e veem seus rivais, Botafogo e Flamengo, permanecerem nas duas posições acima. Vindo de empates decepcionantes com São Paulo e Atlético Mineiro, seus concorrentes diretos por uma vaga na Libertadores, os cariocas buscam a vitória, fora de casa, para ir com moral aos dois últimos duelos pelo campeonato.

Fabiano Soares insiste em esquema ofensivo e aposta em Ederson para o ataque

"No futebol, a matemática dois mais dois não são quatro. Acho que, você jogando bem, tendo mais a bola e criando mais, você está mais perto da vitória", foram palavras proferidas pelo treinador atleticano antes do duelo contra o Vasco. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o comandante da equipe paranaense insiste em uma formação voltada ao ataque, com três meias bastante ofensivos e um centroavante.

No lugar do zagueiro Paulo André, Wanderson deverá voltar ao time titular, enquanto Eduardo Henrique deverá entrar no lugar de Pavez, suspenso. Outra novidade será a entrada de Ederson no lugar de Ribamar. O atacante, aliás, viveu o melhor momento de sua carreira em sua passagem anterior pelo Furacão, em 2013, mas não tem conseguido render o suficiente para voltar a ser titular da equipe.

"É um momento de aprendizado. Antigamente, eu ficaria emburrado, não treinava direito por não estar jogando. Mas agora serviu de aprendizado esse tempo com o professor. Me ajudou bastante a continuar trabalhando porque todos tiveram oportunidade, então todos que teriam que estar preparados para quando tiver a oportunidade entrar bem, entrar com intensidade", explicou o atacante, demonstrando maturidade e confiança no trabalho do treinador.

Volta de Martín Silva, Wagner e Jean ao time titular marcam o duelo do Vasco contra os paranaenses

Desde quando chegou ao Vasco, Zé Ricardo tem conseguido manter um padrão de jogo e apenas tem mexido pontualmente na equipe, conforme as necessidades. Não será diferente no duelo desse domingo. Martín Silva, retornando da seleção uruguaia, voltará ao time titular, enquanto Pikachu e Evander, titulares na última partida, serão sacados para as voltas de Wagner e Jean ao time titular. Além destes jogadores, Gilberto também figurará entre os onze iniciais, por conta de uma lesão de Madson.

Um dos destaques da equipe nas últimas rodadas, o jovem meio-campista Evander deverá voltar ao banco de reservas, para o retorno de Jean. Mesmo com boas atuações, parece que a retirada de um volante de origem ainda incomoda Zé Ricardo, que vê sua equipe perder força na marcação com a saída de Pikachu, atleta qual sempre é bastante solidário defensivamente.

Porém, a reserva não é um castigo para o garoto, que foi bastante elogiado pelo comandante vascaíno: "Conheço bem o Evander desde a base. Falávamos que o momento dele ia chegar. E chegou. Está aumentando a intensidade de jogo, que é o que todos cobrávamos dele".

Os cariocas precisam vencer e torcer por tropeços de Flamengo e/ou Botafogo, para finalmente entrarem no G7. Nas duas últimas rodadas, nos empates contra São Paulo e Atlético Mineiro, caso vencessem, os vascaínos estariam neste momento na zona de classificação para a Libertadores, mas não conseguiram os resultados positivos.