Jogo Santos x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 36ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADA NO ESTÁDIO URBANO CALDEIRA, A VILA BELMIRO, EM SANTOS/SP

Com essa vitória, Santos já está classificado para a Libertadores, mas caso queira entrar direto na fase de grupos, precisa conseguir mais um ponto. Para isso, precisa focar nos próximos jogos contra Flamengo e Avaí caso queira conquistar a vaga direta.

49' FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO

46' Machado bate flata em direção à área, mas o time gremista faz falta sobre o atacante santista

O arbitro dá mais quatro minutos

44' Falta sobre Bruno Henrique

41' Rafael Thyere dá chutão pra fora

39' Luiz Felipe faz falta sobre gremista no meio de campo

38' Sai Patrick, entra Batista no Grêmio

37' Sai Ricardo Oliveira, entra Orinho no Santos

36' Time gremista bate escanteio e reclama de penalti de Renato sobre Jael, mas árbitro não marca

35' Sai Dionathã, entra Lucas Poletto no Grêmio

34' Time gremista troca passes perto da area santista, mas Luiz Felipe dá chutão e afasta

32' Bruno Henrique recebe, mas está em impedimento

Público presente: 4.206 pessoas. Renda: R$ 120.160,00

31' Sai Copete e entra Arthur Gomes no Santos

30' Sai Kaio, entra Pepê no Grêmio

28' Victor Ferraz dá passe para Ricardo oliveira, que invade a área, mas chuta fraco e facilita o trabalho de Paulo Victor

27' Kaio cruza, mas Vanderlei defende com facilidade

26' Bruno Henrique tenta cruzar para Copete, mas não chega ao atacante e Paulo Victor defende

24' Lucas Veríssimo recebe cartão amarelo e, por isso, não enfrentará o Flamengo na próxima rodada

23' Ricardo Oliveira bate falta sem muita força e Paulo Victor defende com facilidade

21' Jean Mota arranca em contra-ataque e passa para Ricardo Oliveira, que sofre falta perto da área gremista

20' Sai Vecchio, entra Daniel Guedes

19' Bruno Henrique rouba bola no meio do campo e avança, mas erra passe

17' Bruno Henrique avança em velocidade, invade a area e cruza, mas Bressan corta

16' Ricardo Oliveira volta pra marcar e evita lançamento gremista

14'Jean Mota arranca e passa para Copete que cruza, mas é cortado pela zaga gremista ganhando escanteio

13' Copete chuta fraco e Paulo Victor agarra com tranquilidade

11' Após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo ganha no alto e cabeceia, mas a bola vai para fora

10' UHHHH! Copete toca para Bruno Henrique, que entra na área pela direita, e bate, para a defesa de Paulo Victor

09' Bressan arrisca um voleio de fora da área. A bola sobe muito e vai para fora, sem susto para Vanderlei

06' Vecchio cruza pela esquerda, mas Bressan corta

05' Victor Ferraz da a bola no pé de Dionathã. Na sequência, Alison comete a falta no atacante gremista

00' Rola a bola para o segundo tempo

Os times voltam sem alterações

Os goleiros foram os destaques do primeiro tempo. Vanderlei e Paulo Victor fizeram milagres nesse primeiro tempo

46' O árbitro apita o fim da primera etapa

44' Ricardo Olievira recebe cruzamento, cabeceia no canto esquerdo de Paulo Victor, mas o goleiro defende

43' Bruno Henrique comete falta sobre Conrado

Até então, a bola rolou por 56% do tempo do jogo

42' Leo Gomes cruza para Jael, mas ele manda para longe do gol santista

41' Gremio joga a bola na area, mas Renato se antecipa, mata bola no peito e recua para Vanderlei

40' Jael recebe de Cristian, e bate em cima da defesa santista, ganhando escanteio

39' Patrick tenta invadir a área santista, mas Luiz Felipe corta

36' UUUUUH Copete cruza para Bruno Henrique, que cabeceia para fora

35' Ricardo Oliveira cabeceia no canto esquerdo do gol gremista, mas Paulo Victor defende

34' Santos tenta trocar passes dentro da área gremista, mas Bressan afasta

31' GOOOOOOOOOL DE COPETE. O colombiano bate com a perna direita, encobre o goleiro gremista e abre o placar

30' Dionathã bate no canto esquerdo de Vanderlei, mas a bola acerta a trave e sai

28' Kaio faz falta em Bruno Henrique e recebe cartão amarelo

26' Paulo Victor tira de soco escanteio batido por Jean Mota, mas dá rebote a Vecchio, que chuta de primeira para longe do gol

25' Cartão amarelo para Jael, que acerta o rosto de Luiz Felipe com o braço

24' Bruno Henrique chega a trasado e dá carrinho por trás em Conrado

22' Copete recebe pela esquerda e cruza. Paulo Victor tira de soco

21' Bruno Henrique tenta invadir a área, mas é travado por Dionathã, que dá carrinho e sai jogando

20' Machado cobra falta, a bola desvia na barreira e bate na trave santista

19' Alisson coloca a mão na bola e recebe amarelo

18' De dentro da área, Patrick chuta forte, mas Vanderlei faz grande defesa com o pé e evita gol gremista

16' Da intermediária, Machado avança e chuta. Vanderlei pula do lado esquerdo e faz grande defesa

14' Jean Mota lança para Copete, mas Thyerre afasta

13' O zagueiro gremista Bressan também erra passe e quase entrega a bola de bandeja nos pés de Ricardo Oliveira, que por sorte do gremista, se desequilibra e não consegue avançar com a jogada

12' Jean mota erra lançamento e entrega a bola para Thyerre

10' Conrado se antecipa e corta inversão de Renato para Vecchio

09' Alisson abre o supercilio após dividida com Jael e deixa o gramado para receber atendimento

08' Após escanteio de Jean Mota, Jael afasta. Alison pega o rebote e bate em direção ao gol. A bola vai em direção ao ângulo direito de Paulo Víctor, que se estica e faz grande defesa

06' Machado bate em direção ao gol, mas a bola sai

05' Machado cobra falta e Bruno Henrique afasta de cabeça

04' Jean Mota faz falta sobre Kaio, que tentava avançar pela direita

03' Bruno Henrique recebe pela direita e bate, mas a bola sai

02' Gremio tenta chegar com Cristian, que dá chapeu em Bruno Henrique e passa pra Dionathã, que é travado por Alisson

00' Rola a bola na Vila Belmiro

Os times já estão perfilados para o hino nacional

Chove bastante em Santos, mas, até o momento, o gramado suporta bem

Banco do Tricolor: Bruno Grassi; Raul, Guilherme Guedes, Bruno Rodrigo, Balbino, matheusinho, Poletto, Pepê e Batista

Grêmio confirmado (4-2-3-1): Paulo Victor; Conrado, Rafael Thyere, Bressan e Leonardo; Cristian e Machado; Dionathã, Patrick e Kaio; Jael

Banco do Peixe: Vladimir; Fabián Noguera, Daniel Guedes, Orinho, Yuri, Matheus Jesus, Serginho, Vladimir Hernandez, Arthur Gomes, Rodrygo, Kayke e Yuri Alberto

Santos confirmado (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota ; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

No primeiro turno, na Arena do Grêmio, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de David Braz e Fernandinho.

Pendurados: Bressan, Ramiro, Luan, Jael e Marcelo Oliveira.

Desfalques do Tricolor: Além dos titulares que ficaram em Porto Alegre, o Grêmio não contará com Maicon (cirurgia no tendão de aquiles), Douglas (cirurgia no joelho), Marcelo Oliveira (desgaste muscular), Beto da Silva (adutor da coxa direita) e Fernandinho (suspenso).

Provável Grêmio (4-2-3-1): Paulo Victor; Conrado, Rafael Thyere, Bressan e Leonardo; Cristian e Machado; Dionathã, Patrick e Kaio; Jael

Pendurados: Vanderlei, Lucas Veríssimo, David Braz, Ricardo Oliveira, Luiz Felipe e Serginho.

Desfalques do Peixe: Lucas Lima (suspenso), David Braz (entorse no joelho direito), Caju (dores na perna esquerda), Zeca (litígio com o Santos), Gustavo Henrique (cirurgia no joelho), Léo Cittadini (cirurgia no ombro), Vitor Bueno (ruptura de ligamentos do joelho) e Nilmar (licença médica).

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota ; Alison, Renato e Vecchio; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Portaluppi falou que quer aproveitar a partida para dar ritmo de jogo a jogadores que atuaram pouco nessa temporada, como Cristian e Jael. "Domingo é para dar ritmo para o Cristian e para o Jael, jogadores que precisam jogar e buscar ainda mais o ritmo de jogo. Ainda tenho uma ou outra dúvida para o banco. Aí, vai depender dos jogadores" falou Renato.​

Jael começará jogando contra o Santos (Foto: Lucas Uebel / Grêmio, DVG)

"É o que vai acontecer. Vão ficar uns 14, 15 jogadores. Eles vão ficar. Estão com ritmo de jogo. E seria um risco muito grande colocá-los para jogar contra o Santos. São jogadores que não têm necessidade de atuar. Estão com ritmo de jogo" afirmou o treinador.

O trio Léo Moura, Michel e Everton também serão poupados para a final. Em entrevista, Renato falou que quer evitar correr risco desnecessários com peças-chave do seu elenco.

Com o pensamento na final da Libertadores que acontece nesta quarta-feira (22), o técnico Renato Portaluppi fez um treinamento tático com os titulares. Enquanto, na manhã deste sábado (18) os reservas trabalharam com Alexandre Mendes para enfrentar o Santos neste domingo (19).

Alexandre Mendes prepara os reservas do Grêmio que vão enfrentar o Santos

Caju também ficará de fora. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na panturrilha. Jean Mota será mais uma vez improvisado. E o jovem Orinho, começará no banco. Os jovens jogadores da base, Rodrygo e Yuri Alberto, estão mais uma vez na lista de relacionados.

O técnico do Peixe já definiu os substitutos da dupla. Vecchio, entrará no lugar de Lucas Lima. E, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo serão titulares na defesa santista.

Elano não poderá contar com Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e David Braz, que foi substituído com uma entorse no joelho no jogo contra o Bahia, na última quinta-feira (16).

No primeiro turno, equipes ficaram no empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio (Foto: Getty Images)

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro precisa vencer a partida para continuar no G-4 e garantir a vaga direta para a Libertadores da América. Já o Tricolor, busca a vitória para garantir sua vice-liderança no Brasileirão.

O Santos recebe o Grêmio neste domingo (18), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a vitória para garantir vaga direta para a Copa Libertadores da América.