Fluminense e Ponte Preta se enfrentam em confronto direto contra o Z-4

Fluminense e Ponte Preta encaram a partida desta segunda-feira (20) como uma decisão. Com 43 pontos, o Tricolor precisa de uma simples vitória para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Em caso de derrota, verá a Macaca, que tem 39 pontos e quer sair do Z-4, se aproximar ainda mais. A bola rola às 17h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.

Classificação Pontos Jogos 15º Fluminense 43 35 16º Vitória 40 36 17º Ponte Preta 39 35

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pela 17ª rodada, Ponte Preta e Fluminense fizeram jogo fraco e apenas empataram sem gols em Campinas. Relembre aqui.

No histórico de confrontos pelo Brasileiro, o Fluminense leva vantagem sobre a Ponte Preta. Em 23 jogos disputados até o momento, foram 11 vitórias tricolores, seis triunfos pontepretanos e seis empates. No quesito gols marcados, o Flu vence por 40 a 32.

A arbitragem do confronto fica por conta de Anderson Daronco (RS/Fifa). Ele terá como assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS).

Abel faz mistério no Flu

A escalação do Fluminense para o jogo desta segunda-feira é uma incógnita. Sabe-se, porém, que o técnico Abel Braga terá à disposição o lateral-esquerdo Marlon e o zagueiro Renato Chaves, que cumpriram suspensão na derrota para o campeão Corinthians. Por outro lado, o zagueiro Gum e o volante Richard seguem fora. Eles ainda se recuperam de um estiramento na coxa e na panturrilha, respectivamente.

Artilheiro do Flu no Campeonato Brasileiro com 17 gols, Henrique Dourado falou sobre sua expectativa para o duelo contra a Macaca:

''Sabemos que é um jogo de confronto direto. Quando você começa a chegar na reta final do campeonato e ainda não tem uma posição que te dá tranquilidade contra o Z-4, pelo ano difícil que está sendo, tem os dois lados da moeda. Pode ser determinante esse jogo, uma final, para não adiar ainda mais esse problema. Vai ser um confronto muito importante e queremos liquidar logo isso para começar a pensar em 2018'', disse.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Wendel, Gustavo Scarpa, Sornoza e Marcos Junior; Henrique Dourado.

Importância da Ponte em pontuar no Rio

Em situação mais delicada que o Flu, a Ponte Preta sabe da importância em somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileiro, a Macaca projeta pontuar no Rio para obter uma tranquilidade maior ao encarar o Vitória, na rodada seguinte, no Moisés Lucarelli, em outro confronto direto pelo Z-4. O técnico Eduardo Baptista quer um triunfo sobre o Flu, mas não vê o empate como um mau resultado:

''Precisamos pontuar. A vitória é fenomenal, mas um ponto também não é ruim. Joga em casa depois, em confronto direto, para fazer nossa decisão. Vamos motivados para pontuar. Se for a vitória, excelente. Se for um empate, nos deixa em condição muito boa para o confronto direto em Campinas'', disse.

Em relação ao time que vai a campo, o treinador fez mistério sobre quem será o substituto do volante Elton, suspenso. Jádson, Wendel e Fernando Bob disputam a vaga. No setor defensivo, Marllon assume a posição de Rodrigo, vetado devido a uma lesão na coxa.

Sendo assim, a Macaca encara o Flu com: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Naldo, Wendel (Jádson ou Fernando Bob), Danilo Barcelos e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho.