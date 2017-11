Itumbiara acerta retorno do técnico Luizinho Vieira ao comando da equipe

Luizinho Vieira será o treinador do Itumbiara E.C (Foto: Divulgação/Itumbiara E.C)

O Itumbiara acertou o retorno de um importante nome para o comando técnico do clube: Luizinho Vieira, treinador que levou o clube a fazer uma boa campanha no Campeonato Goiano em 2017 e conquistar uma das vagas para o Brasileirão da Série D.

Luizinho começou sua carreira como treinador nas categorias de base do Criciúma, onde ficou até o ano de 2016. Chegou á trabalhar também de assistente técnico no clube catarinense. Nesse ano, fez uma boa temporada com o Tricolor do Vale, mas não conseguiu chegar as semifinais do estadual e nem avançar de fase na Série D.

Mesmo assim, o clube conquistou uma vaga para novamente disputar a quarta divisão nacional na próxima temporada e confiará novamente nas mãos do treinador para levar o Itumbiara á outro patamar. Os outros dois clubes goianos que vão disputar a Série D são Aparecidense e Iporá.

Além de Luizinho, outros jogadores que estiveram no Itumbiara nessa temporada podem retornar. Entre eles, o mais esperado é o atacante Gilmar, que foi o artilheiro do Campeonato Goiano com oito gols e esteve no Náutico, atuando pela Série B do Campeonato Brasileiro.