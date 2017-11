Federação Paranaense divulga tabela do Estadual com mudanças no regulamento

Coritiba é o atual campeão estadual (Foto: Divulgação / Coritiba)

Na tarde dessa segunda-feira (20), a Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela do Campeonato Paranaense 2018. O estadual, que tem o Coritiba como atual campeão, terá menos datas devido a Copa do Mundo. A abertura será no dia 20 de novembro e a grande final no dia 8 de abril.

Para a edição do ano que vem, haverão mudanças no regulamento, entre elas a distribuição das equipes. Se antes os 12 participantes participavam de uma disputa de pontos corridos em um turno só, dessa vez serão divididos em dois grupos de seis equipes.

A disputa ficará incrementada com três times paranaenses na Série A do Campeonato Brasileiro. As datas dos clássicos, inclusive, já estão definidas. O Atletiba será disputado no Couto Pereira, no dia 4 de fevereiro, enquanto o jogo entre Paraná e Coritiba acontecerá 7 de março, na Vila Capanema.

O campeonato será dividido em duas taças. Na primeira, times do grupo A, enfrentam os do grupo B e na segunda, as equipes jogam entre os integrantes do seu próprio grupo. Nas duas etapas do campeonato, que serão disputadas em turno único, os dois primeiros se classificam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único, assim como a final.

Os campeões das duas taças se enfrentam em partidas de ida e volta, com o time que teve melhor campanha geral, decidindo em casa. Em caso de um mesmo time vencer as duas taças, esse será declarado o campeão paranaense de 2018. Já os dois rebaixados para a segunda divisão estadual serão os times com as duas piores campanhas em todo o campeonato.

Confira a divisão dos grupos e a primeira rodada da competição:

GRUPO A

Coritiba

Cianorte

Paraná Clube

Cascavel

Foz do Iguaçu

Maringá

GRUPO B

Atlético-PR

Londrina

Prudentópolis

Rio Branco

Toledo

União

1ª rodada

(20/08)

Atlético-PR x Maringá



(21/08)

Toledo x Cascavel

União x Paraná Clube

Foz do Iguaçu x Londrina

Coritiba x Prudentópolis

Cianorte x Rio Branco-PR