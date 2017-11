Mesmo sem acesso, Vila Nova renova com treinador Hemerson Maria

Hemerson Maria ficará no Vila Nova por mais uma temporada. (Foto: Divulgação/Vila Nova F.C)

Hemerson Maria segue no Vila Nova. O treinador decidiu renovar seu contrato com o clube após uma reunião com a diretoria do Tigrão na última segunda-feira (20). Ele foi um dos responsáveis pela boa campanha do time na Série B desse ano e viu o acesso para a elite do futebol brasileiro "bater na trave".

A procura da diretoria colorada pela renovação de Hemerson Maria se intensificou depois do diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista, ter revelado que estava interessado no treinador para a próxima temporada. Nessa terça-feira (21), o clube oficializou a permanência de Hemerson.

A equipe do Atlético-GO estava observando mais do que apenas o treinador do Vila Nova. De acordo com as informações dadas por Adson, o Dragão tem interesse no zagueiro Wesley Matos, no volante Geovane e no meia Alan Mineiro. Ambos encerram seus contratos com o Vila no final do ano, com exceção de Geovane que tem contrato até o final de 2018.

Após a confirmação de que o clube não tem mais chances de acesso, o Vila Nova encerrará sua participação na Série B desse ano contra o Londrina, no estádio Serra Dourada, no sábado (25), ás 17h30. Após isso, o clube deve começar o planejamento para a próxima temporada.