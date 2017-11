Copa São Paulo de Futebol Júnior terá três representantes de Pernambuco

Corinthians é o atual campeão da competição (Foto: Rodrigo Corsi / FPF)

Nos últimos anos, os times pernambucanos têm participado com frequência da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Com a divulgação da tabela, ficou revelado que um dos maiores do estado ficará de fora desta edição. O Santa Cruz, por problemas financeiros, abdicou de jogar a competição. Os representantes pernambucanos serão América, Náutico e Sport.

Dessa vez, a Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável por organizar o maior torneio de base do futebol brasileiro, decidiu por acrescentar mais dois grupos em relação aos 30 que disputaram a competição esse ano. Com isso, se extingue a regra de um time eliminado poder voltar a competição.

A última participação do Mequinha aconteceu em 2016, com o time ficando na primeira fase, onde fez apenas 3 pontos ao vencer a Ferroviária de São Paulo. Nas outras duas partidas, derrotas para o poderoso Santos e para o Confiança-SE.

Já o Náutico fez uma ótima campanha na Copinha 2017. Depois de conseguir a liderança na primeira fase, o time alvirrubro passou pelo Votuporanguense e acabou sendo eliminado na terceira fase pelo Mirassol, após disputa de pênaltis. Além da boa campanha, o Timba conseguiu revelar um ótimo valor. Erick, que foi integrado ao profissional, se destacou e acabou sendo negociado com o Braga, de Portugal.

No caso do time rubro-negro, a equipe também fez uma boa campanha, ficando em segundo lugar no seu grupo, além de ter em seu currículo, o fato de ter eliminado a forte equipe do Palmeiras. O clube saiu do campeonato perdendo para apenas um time na competição. O Batatais, que foi vice-campeão, derrotou o Leão em duas oportunidades, tanto na primeira fase, quanto na terceira.

Confira os grupos dos times pernambucanos:

GRUPO 3

América-PE

José Bonifácio

Figueirense

Mirassol

GRUPO 7

Náutico

Penapolense

Velo Clube

Desportiva Paraense



GRUPO 18

Sport

São Carlos

Linense

São Raimundo