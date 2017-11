Atlético-GO acerta contratação de atacante Chiquinho, ex-Atlético-ES

Chiquinho já treina com elenco rubro-negro no CCT do Dragão. (Foto: Comunicação/Atlético-GO)

O Atlético-GO foi o primeiro time a "tirar férias de seus objetivos" na temporada, isso porque o clube goiano foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e o diretor de futebol, Adson Batista, já começou a planejar o ano de 2018 no Dragão.

A equipe rubro-negra acertou a terceira contratação para a próxima temporada. Trata-se do atacante Chiquinho, que atuou pelo Atlético de Itapemirim, ou Atlético-ES, nesse ano. Ele foi um dos destaques do clube capixaba na Copa Espírito Santo e já está treinando no CCT do Dragão.

Além de Chiquinho, o Dragão já havia acertado a contratação dos meias Diego Silva e Diego Valderrama, que vieram do Sampaio Corrêa. Ambos conseguiram o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro com o time maranhense.

A equipe de Campinas ainda busca um treinador para assumir o clube em 2018. O mais cotado havia sendo o de Hemerson Maria, mas o mesmo renovou seu contrato com o Tigrão por mais uma temporada.