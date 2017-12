Retrospectiva VAVEL: após 2016 quase desastroso, Oeste bate na trave em 2017

Crédito da foto: Divulgação/Oeste FC

O ano de 2017 foi marcado por reviravoltas no futebol, tanto brasileiro como mundial. O Oeste, por exemplo, evitou o rebaixamento à Série C na última rodada em 2016 e ficou muito próximo de um acesso inédito à elite, se recuperando de eliminação na 2ª fase da Copa do Brasil e ter ficado ainda na 1ª da Série A-2 do Paulistão, finalizando na 11ª posição.

Eliminação na segunda fase em estreia

O Oeste, por estar disputando a segunda divisão do Estadual, teve que depender do ranking da CBF para garantir a vaga pela primeira vez em sua história na Copa do Brasil. Em 15 de fevereiro, foi a Nova Friburgo visitar o Friburguense e levou a melhor pelo placar mínimo, com gol do artilheiro Mazinho.

Paulistas foram goleados pelo Colorado no Beira-Rio e foram eliminados (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Na fase seguinte, entretanto, teve um adversário de grande nível e fora de casa novamente. Rival de divisão nacional, o Internacional mostrou a superioridade já esperada e construiu o placar ainda durante a etapa inicial, consolidando a goleada por 4 a 1 no segundo tempo, fazendo a equipe paulista dar adeus ao certame.

Retrospecto ruim garante nova eliminação

Advindo da elite estadual, os rubro-negros buscaram fazer bate-volta e mais uma vez fracassaram na temporada. Nas primeiras cinco rodadas da Série A-2 do Campeonato Paulista, foram somente cinco pontos em 15 disputados, gerando desconfiança por parte de sua torcida. Mesmo assim, a diretoria acreditou no trabalho de Roberto Cavalo, que estava substituindo Vilson Tadei, técnico em apenas quatro partidas.

Triunfo sobre Massa Bruta, fora de casa, foi essencial para evitar queda (Foto: Rafael Moreira/CA Bragantino)

Mais cinco duelos foram realizados pelo Rubrão e outros cinco pontos garantidos, totalizando dez e a zona do rebaixamento seguindo como realidade. O alívio veio quando o time engatou uma série invicta e, por isso, ficou próximo de deixar a degola. A saída das últimas colocações, inclusive, veio com uma sequência de três vitórias, que o deixou na 10ª posição, evitando assim o descenso.

Rubrão supera erros, mas acesso escapa no fim

Última cartada da agremiação itinerante, para salvar o ano, foi na Série B. Após estrear perdendo para o Paysandu em Belém, o Oeste engatou uma sequência de oito confrontos sem ser derrotado e deu indícios de que teria boa fase na competição nacional após evitar a queda apenas na última rodada no ano passado.

Os rubro-negros paulistas fecharam o primeiro turno com seis vitórias, nove empates e só quatro derrotas, acumulando um total de 47,4% de aproveitamento. A partida mais marcante foi o triunfo diante do Santa Cruz, na Arena Barueri, por 2 a 0, com golaço do meia Fernando Aguiar de antes do meio-campo.

Rubrão encerra primeira metade da Segundona na 11ª colocação e com 27 pontos (Foto: Divulgação/Oeste)

A segunda metade da Segundona foi amplamente melhor para o clube de Itápolis, mesmo que tivesse atuado em Barueri. Dos 19 confrontos, a equipe conseguiu duas largas séries sem ser derrotada, totalizando a marca de 32 pontos ganhos, sendo o 6º melhor pontuador. As chances de vaga, contudo, encerraram após perderem para o ABC por 2 a 0 no Frasqueirão na 37ª rodada.

O que deu ainda mais motivação ao Oeste durante o returno foi bater, em sequência, o Londrina por 4 a 1 em seus domínios e o América-MG distante deles por 2 a 1. Os resultados positivos deixaram o escrete só dois pontos atrás do G-4, o qual perseguiram até as últimas rodadas e sem desacreditar, porém sem sucesso.