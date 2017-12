Retrospectiva VAVEL: Guarani começa Série B bem, mas despenca e quase volta para a Série C

(Foto: Luis Cardoso / Guarani Press)

O Guarani teve o ano dos quase. O Bugre quase conseguiu o acesso para o Campeonato Paulista 2018, mas escapou na última partida quando saiu derrotado. E também, ficou no quase no Brasileirão, mas quase rebaixado. A equipe bugrina escapou na penúltima rodada, quando venceu o Luverdense.

O quase acesso no Campeonato Paulista Série A2

Um dos clubes mais tradicionais do Estado de São Paulo, o Guarani começou o ano sem cumprir um dos seus objetivos, à volta para elite paulista. O Bugre que foi rebaixado do Campeonato Paulista em 2013 tentou seu retorno mais uma vez. A equipe de Campinas que estava na quarta colocação na última rodada, perdeu fora de casa para o Batatais e viu seu adversário, e o Bragantino passaram na sua frente. O Guarani acabou o campeonato ficando abaixo das expectativas, e terminando na sexta colocação, sem conseguir a classificação para a semifinal e o acesso para a elite.

Despencada na Série B e o susto do rebaixamento para a Série C

Em 2017, o Bugre retornava para a Série B do Campeonato Brasileiro, após ter sido rebaixado no ano de 2012 e ter retornado com o acesso de 2016 sobre o ASA. O Guarani começou a competição bem, vencendo o Oeste e chegando a passar muitas rodadas do primeiro turno no G-4. O Bugre chegou a ser líder do campeonato.

Fumagalli comemorando um dos seus dois gols na vitória em cima do Oeste (Luis Cardoso/Guarani Press)

A partir da 15ª rodada, o Guarani começou a despencar na tabela. A equipe paulista ficou seis jogos sem vencer, venceu o Santa Cruz em casa, e ficou mais nove jogos sem vitória, até vencer o Juventude no Brinco de Ouro. Com essa sequência ruim, o Bugre saiu da disputa pelo acesso e começou a brigar para não cair.



(Foto: Daniel Cheisa/GuaraniPress)

Após vencer o Papo na 31ª rodada, o Guarani só venceu um jogo até o final da Série B. Que foi em um confronto direto, contra o CRB no Brinco de Ouro. O Bugre se salvou do rebaixamento por sua boa campanha no inicio do campeonato. Na penúltima rodada, veio o empate que acabou com as chances matemáticas de não cair. No Brinco de Ouro, o Guarani só precisava de um empate contra o Luverdense para se salvar do rebaixamento. E foi o que aconteceu, as equipes ficaram no empate por 0 a 0, os visitantes chegaram a terminar o jogo com nove jogadores.



(Foto: Daniel Cheisa/GuaraniPress)

O que esperar para 2018

O Bugre espera ter aprendido com o seus erros. E deve entrar novamente na Série A2 do Paulista, em busca do acesso. Após passar sufoco no final da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Guarani espera um ano melhor na competição em 2018, e tentando retornar à elite do Campeonato Brasileiro 2019.