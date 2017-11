Tubarão vira sobre Brusque fora de casa e abre vantagem na final da Copa Santa Catarina

No estádio Augusto Bauer em Brusque, o time local recebeu o Tubarão pelo jogo de ida da final da Copa Santa Catarina neste domingo (26). A competição contou ainda com os eliminados Inter de Lages, que terminou na lanterna, e o Joinville do técnico Rogério Zimmermann, que surpreendentemente ficou de fora da decisão ao perder em casa para o Brusque na última rodada. Com boa expectativa, a torcida local compareceu em bom número, mas a vitória ficou mesmo com o Tricolor do sul do estado. O problema para o Peixe vai ser recolocar as peças, pois o time teve Marcos Vinicius expulso na ida da decisão. O Brusque perdeu Mauricio por cartão vermelho.

O Brusque repetiu os 11 que venceram o Joinville na última rodada do grupo: Duda, Mauricio, Allyson, Neguete, Eurico, Ronael, Gustavo Xuxa, Adãozinho, Edu, Jean Dias e Aldair.

O Tubarão foi com Gabriel; Marcos Vinicius, Lucas Costa, Jailton e Borges; Liel, Nemetz, Parrudo, Canhoto, Índio e Luan.

O Peixe chegou primeiro em uma cobrança de falta a 9 minutos, quando Leandro Canhoto levantou e Dida ficou com a bola pelo Brusque. O forte calor no estado deu uma parada técnica na marca dos 24 minutos. O primeiro tempo foi menos movimentado do que a etapa final. Mas o Brusque estava melhor. Jean Dias acertou a trave ao receber de Edu, mas havia impedimento no lance.

Segundo tempo movimentado e virada incrível do Peixe

Aos 9', após o intervalo, Mauricio perdeu a melhor chance. A jogada ofereceu a bola para ele sem a presença do goleiro, mas mesmo assim ele arrematou por cima, de forma impressionante. Aos 18', Edu abriu o placar para o Brusque ao aproveitar uma cobrança de escanteio dos locais. Mas a mudança certeira para a equipe do Tubarão veio logo depois: Everton Dias entrou no lugar de Liel e deu resultado. Aos 26', dois minutos após sua entrada, Everton Dias marcou o gol de empate do Peixe: 1 a 1.

E a virada veio ao final do jogo. Após a expulsão de Mauricio, o Brusque ficou com um jogador a menos, e o Tubarão encontrou forças para Marcos Vinicius cruzar e o defensor Eurico marcar contra: 2 a 1 para o Tubarão em plena cidade de Brusque, para os atônitos torcedores locais conferirem. Com muita polêmica no final, o autor da jogada do gol, Marcos Vinicius ainda foi expulso dentro dos longos acréscimos. Ambos os times fecharam o jogo com 10 em campo.

E o Tubarão fechou com a vantagem. Com a vitória por 2 a 1 fora de casa, o Peixe leva a vantagem para o jogo da volta da decisão, que ocorre no sul do estado catarinense, em Tubarão.