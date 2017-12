Chefes de torcida organizada são presos em operação policial no Rio (Divulgação/PMERJ)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público e com o Juizado Especial do Torcedor, prenderam três líderes de torcidas organizadas na manhã desta sexta-feira (1). Há um quarto membro foragido. Todos irão responder por associação criminosa e prática de cambismo.

Após prisão de membros de organizadas, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, e o vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, são esperados na Cidade da Polícia, Zona Norte da cidade, para prestar esclarecimentos. Outro investigado é o vice-presidente de estádios do Botafogo, Anderson Simões, que teve sua casa sendo fiscalizada pela polícia devido a um mandado de busca e apreensão.

A operação prendeu três membros de torcidas organizadas do Rio: Manuel de Oliveira Menezes, presidente da Young Flu; Luiz Carlos Torres Júnior, vice-presidente da Young Flu; e Ricardo Alexandre Alves, presidente da Força Flu. Os chefes das torcidas responderão por prática de cambismo.

O objetivo da operação, batizada de Limpidus, é cumprir 4 mandados de prisão, 8 de condução coercitiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JETGE).