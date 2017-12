Atlético-GO acerta com atacante Tito, artilheiro do Confiança-SE

Atacante Titp está acertado com o Atlético-GO (Foto: Divulgação/ A.D Confiança)

O Atlético-GO segue na linha de "apostas" como contratações para a próxima temporada. Depois de acertar com os volantes Diego Silva e Diego Valderrama, que vieram do Sampaio Corrêa, e com o atacante Chiquinho, que veio do Atlético de Itapemirim, o Dragão acertou com o atacante Tito, destaque do Confiança na Série C do Brasileirão.

Tito marcou 22 gols em 33 jogos disputados nessa temporada. Oito deles na Série C, onde o Confiança chegou até as quartas de finais da competição, mas acabou ficando sem o acesso. Ele é o quarto reforço do Dragão para a temporada de 2018.

A saída de Tito no time sergipano foi um pouco conturbada. Ainda com contrato com o clube, o jogador acionou o Confiança na justiça para rescindir seu contrato e conseguir a liberação para assinar com outro clube, que acabou sendo o Atlético-GO.

O namoro entre o Atlético e Tito não é de hoje. Em setembro, o clube rubro-negro já havia tentado trazer o jogador, mas o atleta preferiu permanecer no Confiança até o fim da temporada. Dessa vez, as negociações avançaram.

O Dragão segue atrás de mais reforços para começar o ano de 2018. O novo nome que se fala é do lateral-direito Bruno Santos, que esteve no Tupi nessa temporada, também disputando a terceira divisão. Um técnico também está a procura no mercado.