Prêmio Brasileirão coroa principais nomes do futebol nacional na temporada 2017

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Mais uma edição do Campeonato Brasileiro chegou ao fim no último domingo (3). E após os mistérios de quem caiu para a Série B, quem vai à Libertadores e quem garantiu vaga na Sul-Americana serem solucionados na 38ª rodada, o público se virou para outras perguntas. Qual será a seleção do torneio? Quem será a grande revelação? E o gol mais bonito?

Tais dúvidas serão respondidas na noite desta segunda-feira (4), na sede da CBF, no tradicional Prêmio Brasileirão. A cerimônia, que sempre acontece após o fim da competição nacional, contará com a presença de diversas personalidades do mundo da bola.

O início do prêmio está marcado para as 20h (Brasília). Durante a cerimônia, serão descobertos os 11 principais jogadores (seleção do campeonato) do Brasileiro, o melhor jogador, a revelação, o técnico revelação e o melhor técnico. A votação contou com a participação de mais de 12 mil pessoas - todas profissionais de imprensa ou do meio futebolístico.

Cerimônia anual acontecerá no auditório da CBF (Foto: Kim Saito/CBF)

A categoria "Não É Só Futebol" do prêmio homenageia o principal momento emocionante da temporada, condecorando situações que transcendam o futebol. A cerimônia na CBF ainda contará com a entrega do troféu do e-Brasileirão a Henryquinho, que se sagrou campeão nacional do torneio pelo Cruzeiro.

Há ainda a celebração de categorias populares, que definem o Craque da Galera e o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ambos os prêmios foram decididos após votação do público na internet.

A VAVEL Brasil estará na sede da CBF, com os repórteres Bárbara Mendonça e Marcello Neves, para cobertura in loco do Prêmio Brasileirão. Acompanhe ao vivo!