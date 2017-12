João Paulo Sanches permanece como treinador do Atlético-GO na temporada 2018

João Paulo Sanches será mantido no Dragão. (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

O Atlético-GO se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro após o empate com o Fluminense por 1 a 1 no estádio Olímpico. Já rebaixado com duas rodadas de antecedência, muitos jogadores vão embora, outros vão ficar, e esse será o caso do técnico João Paulo Sanches, que mesmo com o rebaixamento da equipe, será mantido no cargo para 2018.

João Paulo assumiu o Atlético-GO de forma efetiva após a demissão de Doriva na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, Sanches comandou o time rubro-negro em 24 jogos, com oito vitórias, sete empates e nove derrotas. Um aproveitamento que foi considerável positivo para a diretoria.

A confirmação da manutenção de João Paulo Sanches só veio após o fim da temporada. Antes disso, o Atlético já havia cogitado outros nomes como Antônio Carlos Zago, Dado Cavalcanti, Cláudio Tencati, Marcelo Cabo e Enderson Moreira.

O Dragão irá focar no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada e João Paulo Sanches juntamente com o diretor de futebol, Adson Batista, irão planejar o elenco que irá vestir a camisa do Dragão em 2018.