Prêmio Brasileirão homenageia craques e define seleção do Campeonato Brasileiro 2017

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Mais uma temporada futebolística chega ao fim no Brasil - e com isso, mais um Prêmio Brasileirão homenageia os craques dentro dos gramados brasileiros. A sede da CBF no Rio de Janeiro recebeu a já tradicional cerimônia na noite desta segunda-feira (4), contando com a presença de alguns dos principais nomes do país no ano de 2017.

Algumas das categorias contempladas pelo prêmio foram jogador revelação (Arthur), técnico revelação e melhor técnico (Fábio Carille). Jô foi eleito o melhor jogador do campeonato. Já na seleção do Brasileiro, prevaleceram jogadores e o técnico do campeão Corinthians - são cinco representantes do Timão entre os principais nomes.

O gol eleito mais bonito da temporada foi o de Hernanes, do São Paulo. O Profeta marcou um golaço de falta em empate com a Ponte Preta e, após votação popular, levou o troféu da CBF para casa. O jogador também ficou com o título de Craque da Galera após superar o corinthiano Jô na última fase de votação popular feita pela internet.

O troféu "Não É Só Futebol" ficou com a torcida do Sport, por homenagens a Abel Braga após o falecimento de seu filho. No confronto entre o Leão e o Fluminense, o treinador foi recebido sob aplausos de pé dos rubro-negros na Ilha do Retiro.

Já o prêmio de melhor trio de arbitragem ficou com Rafael Claus, Guilherme Camilo e Bruno Rafael Pires. O Troféu Fair Play foi para o Grêmio, por ter sido a equipe com menos faltas e cartões amarelos em todo o Campeonato Brasileiro.

A grande homenagem da noite foi dedicada a Mário Jorge Lobo Zagallo, duas vezes campeão do mundo como jogador e duas vezes como treinador/coordenador. Tite, Taffarel, Américo Faria, Ricardo Rocha e Carlos Alberto Parreira prestaram homenagens à lenda do futebol.