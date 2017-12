Campeão com Atlético-MG e Fluminense, Levir Culpi anuncia volta ao futebol japonês

Levir estava sem clube após ser demitido do Santos na 31° rodada do Brasileirão (Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

Nesta segunda-feira (4), o técnico Levir Culpi anunciou a sua ida ao Gamba Ozaka, do Japão. O técnico campeão da Copa do Brasil com o Atlético-MG em 2014 assina contrato de dois anos com o clube japonês.

Embora tenha mudado de ares, Levir já conhece a liga japonesa. Em 1997, teve uma breve passagem pelo Cerezo Ozaka, agremiação na qual voltou a comandar em um período mais longo a partir de 2007, onde ficou até 2013 quando retornou ao Brasil.

Levir anunciou sua ida via conta no Twitter. "Amigos do mundo da bola. Assinei um contrato de dois anos com um dos maiores clubes do Japão, o Gamba Osaka. Não posso deixar de agradecer e mandar um abraço aos amigos que revi e ganhei no Atlético, Fluminense e Santos nessa nova passagem pelo futebol brasileiro", publicou Levir.

Além de ter sido campeão com o Galo, Levir Culpi também comandou o Fluminense, onde foi campeão da Primeira Liga em 2016. Seu último trabalho no Brasil foi marcado por uma passagem no Santos, nesta temporada pelo Campeonato Brasileiro. Culpi comandou o Peixe em 31 jogos, acumulando 14 vitórias, 12 derrotas e cinco empates. Tal campanha o fez ser demitido em outubro, período no qual foi procurado pelo Gamba Ozaka onde assumirá somente em janeiro de 2018.