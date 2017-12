Confrontos diretos: campeão Corinthians segue absoluto na história do Brasileirão

Google Plus

(Foto: CBF/Divulgação)

Heptacampeão e vivendo grande fase, o Corinthians também aproveitou o Brasileirão 2017 para aumentar um retrospecto positivo contra os demais adversários. É o Clube com melhor desempenho da Série A, tendo vencido historicamente mais do que 16 outros adversários, perdendo apenas para Botafogo, Grêmio e Palmeiras.

Mesmo que ainda no negativo, o Timão melhorou o retrospecto contra Grêmio e Palmeiras neste ano, conquistando três vitórias e um empate. Contra o Botafogo, o time de Fábio Carille venceu uma e perdeu outra.

A VAVEL fez um levantamento das partidas, a fim de determinar quais clubes possuem melhor retrospecto. Confira:

Corinthians (16) Grêmio e Palmeiras (15) Atlético Mineiro e Cruzeiro (14) Santos e São Paulo (13) Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense (8) Bahia, Botafogo, Chapecoense e Vasco (7) Coritiba (5) Avaí, Ponte Preta e Sport (4) Atlético Goianiense e Vitória (3)

Os três melhores da história:

Corinthians (16 retrospectos positivos)

A equipe de Itaquera é superior contra quase todas as equipes que disputaram a Série A 2017, sendo também até hoje um dos times que jamais perdeu para a Chapecoense, com cinco vitórias e três empates.

Precisa atualmente de duas vitórias para empatar com o Botafogo e de quatro contra Grêmio e Palmeiras para conseguir igualar-se aos adversários.

Grêmio (15 retrospectos positivos)

Duas vezes Campeão Brasileiro, o Tricolor gaúcho não tem nenhum confronto empatado, e perde apenas para Cruzeiro, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Faltam incríveis sete vitórias para alcançar os mineiros e os santistas e mais impressionantes ainda, 17 para chegar no Palmeiras. O Grêmio foi o time mais derrotado pelo Porco na história do Brasileirão. Contra o São Paulo, há apenas uma vitória de diferença.

Palmeiras (15 retrospectos positivos)

Outro Clube sem empates em sua história de retrospectos, o Verdão perde hoje apenas para Atlético-GO, Chapecoense, Cruzeiro e Santos. Lembrando que o Porco é o maior Campeão Brasileiro, com nove títulos.

Apenas uma vitória é o que falta para chegar no Dragão Goiano e na Chape. Contra a Raposa, faltam cinco, e para chegar no Santos, faltam sete, sendo este o maior carrasco da campanha histórica do Palmeiras em Brasileirões.

Curiosidades:

São 14 confrontos empatados até hoje. Confira:

Atlético-GO (2V 2E 2D) Avaí Atlético-GO (3V 1E 3D) Coritiba Atlético-GO (2V 4E 2D) São Paulo Atlético-GO (2V 4E 2D) Vitória Atlético-PR (5V 1E 5D) Avaí Atlético-PR (2V 6E 2D) Chapecoense Atlético-PR (10V 11E 10D) Sport Avaí (3V 5E 3D) Flamengo Botafogo (3V 0E 3D) Chapecoense Botafogo (17V 18E 17D) Fluminense Chapecoense (3V 2E 3D) Cruzeiro Coritiba (10V 7E 10D) Vitória Cruzeiro (22V 18E 22D) Santos Flamengo (24V 22E 24D) Santos

Flamengo e Santos fazem o confronto empatado com mais jogos até hoje. São 70 partidas de equilíbrio histórico. Enquanto isso, Botafogo e Chapecoense enfrentaram-se apenas seis vezes, mas jamais empataram a dividem o mesmo número de vitórias.

Vítimas prediletas de cada equipe

Confira quais times são as vítimas prediletas de cada uma das 20 equipes que disputou o Brasileirão 2017:

Atlético Goianiense: Palmeiras (4 vitórias)

Atlético Mineiro: Cruzeiro e Fluminense (24 vitórias)

Atlético Paranaense: Botafogo (20 vitórias)

Avaí: Atlético Paranaense (5 vitórias)

Bahia: Vasco (15 vitórias)

Botafogo: Corinthians (22 vitórias)

Chapecoense: Fluminense (6 vitórias)

Corinthians: Atlético Mineiro (29 vitórias)

Coritiba: Atlético Paranaense, Fluminense e Palmeiras (15 vitórias)

Cruzeiro: Bahia (27 vitórias)

Flamengo: Santos (24 vitórias)

Fluminense: Santos (26 vitórias)

Grêmio: Corinthians e Flamengo (28 vitórias)

Palmeiras: Grêmio (31 vitórias)

Ponte Preta: Atlético Paranaense (10 vitórias)

Santos: Palmeiras (27 vitórias)

São Paulo: Cruzeiro (33 vitórias)

Sport: Corinthians (13 vitórias)

Vasco: Fluminense e Santos (20 vitórias)

Vitória: Botafogo e Vasco (15 vitórias)

Mais vitórias em um único confronto:



O título de mais vitórias em um único confronto vai para o hexacampeão São Paulo. Contra o difícil rival Cruzeiro, o Tricolor paulista venceu impressionantes 33 jogos, tendo 15 empates e apenas 12 derrotas. O aproveitamento é de 63,3%.

Invictos:

Atlético Mineiro (jamais perdeu para Avaí)

Atlético Paranaense (jamais perdeu para Atlético-GO)

Bahia (jamais perdeu para Avaí)

Chapecoense (jamais perdeu para Atlético-GO, Bahia, Fluminense e Vasco)

Corinthians (jamais perdeu para Chapecoense)