Atlético-GO renova com zagueiro Gilvan e mantém defesa titular

Gilvan é o terceiro jogador a renovar com o Dragão. (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

Mesmo com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, a ideia da diretoria do Atlético-GO é manter uma base da equipe que disputou a Série A pelo clube nessa temporada. O lateral Jonathan e o zagueiro William Alves foram os primeiros a renovarem seus contratos, e agora foi a vez de Gilvan, titular da posição junto a William.

Gilvan foi um dos principais destaques do Atlético-GO na temporada. Ele foi contratado durante a 13ª rodada da Série A e participou de quase todos os jogos do clube, ficando de fora apenas de duas partidas por suspensão. Ele chegou a ser especulado no Goiás, mas a diretoria esmeraldina negou ter procurado o jogador.

A direção do Dragão ainda tem interesse em renovar com outros nomes para a próxima temporada. São eles os volantes André Castro e Igor Henrique, o lateral-esquerdo Breno Lopes e o atacante Jefferson Nem. Mais confirmações podem vir durante os próximos dias.

Sobre contratações, o Atlético já acertou com quatro nomes: os volantes Diego Silva e Diego Valderrama, que vieram do Sampaio Corrêa e os atacantes Chiquinho e Tito, que vieram do Atlético Itapemirim e do Confiança-SE, respectivamente. Além deles, o Dragão está em negociações avançadas com o lateral-direito Bruno Santos, do Tupi.

Ao todo, quinze jogadores estão de saída do clube. Entre eles, nomes como o do volante Paulinho e dos atacantes Walter e Diego Rosa, chamam a atenção. Apesar disso, alguns atletas com contrato, também podem deixar o Dragão como o meia Luiz Fernando.

Luiz Fernando foi o destaque do Atlético-GO na Série A do Brasileirão e chamou a atenção de Santos, Flamengo, Atlético-MG e Grêmio. O contrato do atleta com o Dragão vai até o final de 2020 e a multa é de aproximadamente R$ 20 milhões.