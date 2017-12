Em tom festivo, Ronaldinho fala sobre partida comemorativa em BH: "A empolgação é grande"

Google Plus

Foto: Pedro Salado/Getty Images

Em breve, Ronaldinho Gaúcho estará de volta a Belo Horizonte. O meia, que conquistou a Copa Libertadores pelo Atlético-MG e também atuou no Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, participará do 'Game of Dreams', partida festiva em comemoração dos 120 anos da capital mineira.

O ex-jogador concedeu entrevista coletiva no Rio de Janeiro para falar sobre a partida e se mostrou empolgado em voltar ao Mineirão e à Belo Horizonte. "Estou feliz por voltar à cidade onde fiz uma história muito bonita, poder rever os amigos. A empolgação é grande. Espero que todos possam ir ao estádio, vai ser um evento muito bonito", disse.

Aos 37 anos, Ronaldinho não atua profissionalmente há dois anos. Sua última partida como profissional foi em 2015, quando ainda atuava pelo Fluminense. Naquela ocasião, a equipe carioca venceu o Goiás por 2 a 0. O meio-campista afirmou que deve se aposentar oficialmente em breve.

"Existe essa chance [de se aposentar]. Acho que direi adeus ao futebol no ano que vem, de maneira oficial. Devo disputar algumas partidas de despedida pelas equipes que defendi, é algo que terei de pensar em breve. Depois que eu me aposentar, vou tocar meus projetos musicais e minhas escolinhas de futebol. É algo novo para mim, ainda terei que me adaptar", comentou.

Foto: Latin Content/Getty Images

Defendendo as cores do Atlético-MG, o craque ganhou o Campeonato Mineiro, a Copa Libertadores e a Recopa. Em 2012, Ronaldinho Gaúcho vestiu a camisa 49 e deixou sua marca em Minas Gerais. De volta a terra dos mineiros, o ex-jogador alvinegro cogitou usar o número 49 e revelou a possibilidade da partida comemorativa virar regra anual no calendário belo-horizontino.

"Tem essa possibilidade. Vai ser uma alegria trazer amigos do futebol, que joguei juntos no Barcelona, no PSG", concluiu.