Reapresentação de jogadores e comissão técnica abre pré-temporada do CSA

Foto: Levi Yuri/RCortez/CSA

Após uma temporada inesquecível, culminada com a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C, o aguardado ano de 2018 já começou para o CSA. No Centro de Treinamento Gustavo Paiva, a comissão técnica, atletas conhecidos e novos rostos estiveram na tarde desta segunda-feira (11), regidos pelos diretores que permanecem no clube até 2021. Vários trabalhos estão planejados para todo o mês de dezembro. O Azulão praticamente vai ter um mês de atividades até entrar em campo pelo primeiro jogo oficial da temporada.

Uma reunião de boas-vindas e uma breve conversação sobre as metas pensadas durante a temporada foi o primeiro ato. Quanto aos diretores, estiveram no Mutange o presidente Rafael Tenório, o vice-presidente Omar Coêlho, o presidente do Conselho Deliberativo Raimundo Tavares, o superintendente de esportes Fabiano Melo e o gerente de futebol Marcelo de Jesus. A ideia é realizar diversos procedimentos médicos para avaliar o condicionamento físico de todo o elenco para os trabalhos no gramado possam ser iniciados e direcionados corretamente.

Foto: Levi Yuri/RCortez/CSA

Quanto à comissão técnica, tudo foi mantido. O técnico Flávio Araújo, o auxiliar Hélio Pinheiro, o preparador físico Pedro Henrique, o fisiologista Cléber Queiroga, além dos preparadores de goleiro Gustavo Scarezzi e Jobson Bezerra. Ao todo, 25 jogadores estiveram presentes no CT. Destes, dez são figuras novas, 16 são renovações, enquanto a diretoria espera a chegada de três atacantes, além de querer anunciar mais um zagueiro e mais um atacante.

A expectativa da comissão técnica é que amistosos sejam disputados durante a pré-temporada como uma maneira de dar entrosamento e ritmo de jogo, guardadas as devidas proporções. O primeiro jogo oficial do CSA está programado para o dia 18 de janeiro, diante do Sampaio Corrêa, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL. Em 2018, além do Nordestão, o time marujo vai disputar o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Abaixo, confira o elenco azulino até o momento.

Goleiros – Mota, Dalton e Alexandre Cajuru;

Laterais – Celsinho, Talisson, Rafinha e Paulinho;

Zagueiros – Leandro Souza, Rodrigo Lobão, Cristiano e Anderson;

Volantes – Dawhan, Boquita, Marcos Antônio, Yuri, Mazinho e Léo;

Meias – Daniel Costa, Caíque, Didira e Joílson;

Atacantes – Michel Douglas, Maxuell, Leandro Kível, Juliano, João Victor, Echeverría e Giva.