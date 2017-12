Sorteio da Copa do Brasil 2018 ao vivo online e em tempo real

Google Plus

Náutico e Santa Cruz caíram na mesma chave. Os clubes podem vir a se encontrar em fases futuras da competição

Esses são os primeiros compromissos válidos pela Copa do Brasil. Lembrando sempre que os times classificados para a Libertadores entrarão nas oitavas de final da competição.

Parnahyba-PI enfrentará o Coritiba!

Atlético-AC enfrentará o Atlético-MG!

Nacional-AM enfrentará a Ponte Preta!

Aparecidense-GO enfrentará o Botafogo!

Boavista-RJ enfrentará o Internacional!

Caldense-MG enfrentará o Fluminense!

Madureira-RJ enfrentará o São Paulo!

Caxias-RS vai enfrentar o Atlético-PR!

Santos-AP vai enfrentar o Sport!

Globo-RN vai enfrentar o Vitória!

Agora conheceremos os adversários dos primeiros clubes sorteados, os clubes do Grupo A.

Fluminense-BA enfrentará o Santa Cruz

O Sinop-MT vai encarar o Goiás

Brusque-SC está na chave de número 1 e vai enfrentar o Ceará

Itabaiana-SE encara o Joinville

Treze-PB enfrenta o Figueirense

URT-MG vai encarar o Paraná na chave de número 5

Altos-PI encara o Atlético Goianiense na chave 7

Ceilândia do DF vai encarar o Avaí na chave de número 3

Novo Hamburgo-RS enfrentará o Paysandu na chave de número 6

São Caetano enfrentará o Criciúma

Agora vamos ao sorteio do Grupo F e conheceremos os adversários de Paysandu e cia.

Cianorte receberá o ABC-RN

O Nova Iguaçu vai jogar em casa e receberá o Bragantino

Dom Bosco vai encarar o CRB na chave 6

Interporto-TO enfrentará o Juventude

Independente-PA encara o Sampaio Corrêa

Real Ariquemes enfrentará o Londrina

Cordino-MA estreará contra o Náutico

Brasiliense enfrentará o Oeste

Vitória da Conquista enfrentará o Boa Esporte

O São Raimundo enfrentará o Vila Nova

Atlético-ES enfrentará o Remo na chave 2

Novoperário enfrentará o Salgueiro-PE

Corumbaense enfrentará o ASA-AL

O Manaus está na chave de número 6 e vai enfrentar o CSA-AL

Floresta enfrentará o Botafogo-PB na chave 8

Ferroviário na chave de número 9 e enfrentará o Confiança

Tubarão-SC enfrentará o América-RN na chave 1

Aimoré do Rio Grande do Sul enfrentará o Cuiabá-MT na chave 10

Uberlândia na chave 4 e enfrentará o Ituano

O Inter de Limeira está na chave 5 e enfrentará o Rio Branco do Acre.

Conhecemos os clubes dos potes A, B, C e D. Agora vamos ao sorteio dos adversários destes clubes.

E por fim, o Ituano na chave 4

Rio Branco-AC na chave 5

CSA-AL na chave de número 6

O Remo está na chave de número 2

Confiança na chave de número 9

Salgueiro-PE chave de número 3

Cuiabá na chave de número 10

Asa de Arapiraca na chave 7

Botafogo-PB na chave 8

América de Natal na chave 1

As chaves estão se completando! Vamos ao sorteio do Grupo D

Vila Nova na chave de número 9

Londrina na chave de número 1

Sampaio Corrêa na chave 5

Boa Esporte na chave 4

Oeste na chave de número 8

CRB na chave de número 6

Bragantino na chave de número 7

Juventude na chave de número 3

Náutico na chave de número 10

Pote C: ABC-Rn na chave 2

Os clubes sorteados do Grupo B ou Pote B estarão no caminho dos clubes do Pote A em caso de uma possível classificação.

Joinville na chave de número 9

Criciúma na chave de número 2

Paraná na chave de número 5

Ceará na chave de número 1

Paysandu na chave de número 6

Santa Cruz na chave de número 10

Avaí na chave de número 3

Atlético-GO na chave 7 junto com o Vitória

Figueirense na chave de número 8

Esses são os grupos do Pote A que já conhecem as suas chaves. Agora vamos ao sorteio do Pote B.

Atlético Mineiro na chave de número 8

Coritiba na chave de número 4

Ponte Preta na chave de número 5

Sport na chave de número 9

São Paulo na chave de número 6

Internacional na chave de número 2

Chave de número 1 ao Atlético Paranaense

Chave de número 10 ao Botafogo

Chave de número 8 ao Atlético Mineiro

Vai ser dado início ao sorteio. O Atlético Mineiro é o primeiro sorteado e vai descobrir em qual chave ficará.

Está sendo transmitido um vídeo explicando o funcionamento do procedimento

Assim como na edição passada, as duas primeiras fases serão disputadas em partidas únicas e o mando de campo será da equipe que está em baixo no ranking da CBF

Bem como em 2017, dez equipes são distribuídas em oito potes, de A a H, ordenadas através do ranking da CBF, com o seguinte chaveamento: A x E, B x F, C x G, D x H

Boa tarde leitor ligado na VAVEL.com! Estamos voltando em definitivo para a cobertura em tempo real do sorteio da Copa do Brasil que começará em vinte minutos!

Somando as cotas das fases anteriores ao prêmio até assegurar o título, o campeão pode garantir até R$ 68,7 milhões, sendo participante desde a primeira fase

A Copa do Brasil será a principal competição a partir de 2018. Serão R$ 50 milhões destinados ao campeão, outros R$ 20 milhões ao vice-campeão, R$ 8 milhões aos semifinalistas, bem como R$ 4 milhões pela participação nas quartas de final

POTE H (times sem ranking): Internacional de Limeira, Uberlândia, Aimoré, Tubarão, Ferroviário, Floresta, Manaus, Corumbaense, Novoperário e Atlético Itapemirim

POTE G: São Raimundo, Vitória da Conquista, Brasiliense, Cordino, Real Ariquemes, Independente-PA, Interporto, Dom Bosco-DF, Nova Iguaçu e Cianorte

POTE F: São Caetano, Novo Hamburgo, Ceilândia, Altos, URT, Treze, Itabaiana, Brusque, Sinop e Fluminense de Feira

POTE E: Globo, Santos-AP, Caxias, Madureira, Caldense, Boavista, Aparecidense, Nacional-AM, Atlético-AC e Parnahyba

POTE D: América-RN, Botafogo-PB, ASA, Cuiabá, Salgueiro, Confiança, Remo, CSA, Rio Branco e Ituano

POTE C: ABC, Náutico, Juventude, Bragantino, CRB, Oeste, Boa Esporte, Sampaio Corrêa, Londrina e Vila Nova

POTE B: Figueirense, Atlético-GO, Goiás, Avaí, Santa Cruz, Paysandu, Ceará, Paraná, Criciúma e Joinville

POTE A: Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Internacional, São Paulo, Fluminense, Sport, Ponte Preta, Coritiba e Vitória

As duas primeiras fases serão em partida única, com a primeira sendo na casa do time menos rankeado e com o melhor rankeado jogando por um empate. Já a segunda fase não dá vantagem a ninguém e o mando sendo sorteado logo após a definição dos confrontos

Um outro pote, com dez bolas numeradas de 1 a 10 definirá qual a chave do diagrama completo o clube se posicionará para estabelecer adversário na segunda fase

O Flamengo ser vice-campeão da Sul-Americana faz o América-MG, que foi campeão da Série B, começar diretamente nas oitavas de final, enquanto o Atlético-MG vai para a fase inicial

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir das 15h (de Brasília), a CBF define os primeiros 40 confrontos da Copa do Brasil 2018, válidos pela primeira fase e que ainda não possuem data definida