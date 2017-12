CSA apresenta novo uniforme, confirma datas de amistosos e segue em pré-temporada

Foto: Divulgação/CSA

Uniforme com marca própria, desenvolvido pelo clube, com símbolo de Campeão Brasileiro e com a estrela dourada acima do escudo idolatrado por tanta gente. Esse foi o ponto alto da manhã desta quinta-feira (14) no CSA. No Centro de Treinamento Gustavo Paiva, sede do clube do Mutange, a diretoria azulina apresentou o traje esportivo do clube para os jogos a serem disputados em 2018. Apenas a camisa principal foi apresentada, enquanto os outros modelos serão disponibilizados em festa que vai contar com a inauguração da loja oficial do clube.

Estiveram à frente do projeto toda a direção maruja. O presidente do Conselho Deliberativo do CSA, Raimundo Tavares, destacou pontos positivos do uniforme e espera que a mudança venha a trazer mais rentabilidade ao clube, uma vez que o próprio time vai ser o fornecedor oficial do material esportivo. “É um material leve e de qualidade, com a marca própria do CSA. O lançamento oficial será na sexta-feira (15), onde todos os azulinos terão oportunidade de adquirir e usar esse manto”, afirmou Tavares.

Foto: Divulgação/CSA

O lançamento oficial será no estacionamento de um shopping em Maceió. Além da apresentação mais detalhada do primeiro uniforme, os outros modelos dos trajes a serem utilizados em campo pelos jogadores, além do vestuário de viagem, treinamento e linha fitness serão apresentados. Além disso, outros acessórios serão disponibilizados pelo clube, como relógios, canecas, canetas, chaveiros e bonés.

“Esse é um compromisso que o CSA tem com toda a sua torcida. Isso passa por todo o planejamento do CSA, e nada melhor do que ter essa camisa, com essa qualidade e a marca própria. Quando o torcedor azulino estiver comprando essa camisa, ele vai estar contribuindo ainda mais com o CSA”, acrescentou o vice-presidente Omar Coelho de Mello.

Foto: Divulgação/CSA

Quanto à sequência dos trabalhos de pré-temporada, a diretoria do Azulão falou sobre os amistosos preparatórios. Três jogos estão marcados para os dias 30 de dezembro de 2017, 6 e 13 de janeiro de 2018. Os dois últimos serão disputados no Mutange, sede do clube. No gramado do CT, os atletas seguiram com trabalhos físicos e técnicos, uma vez que todo o período de avaliação clínica já passou. Aos poucos, os trabalhos com bola serão inseridos.

Em 2018, o CSA vai disputar a Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, o Campeonato Brasileiro da Série B e a Copa do Brasil, cujo adversário será conhecido na tarde dessa sexta-feira (15). A estreia oficial será contra o Sampaio Corrêa, no dia 18 de janeiro, pela abertura do Nordestão, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Abaixo, confira o atual elenco azulino.

Goleiros – Mota, Dalton e Alexandre Cajuru;

Laterais – Celsinho, Talisson, Rafinha e Paulinho;

Zagueiros – Leandro Souza, Rodrigo Lobão, Cristiano e Anderson;

Volantes – Dawhan, Boquita, Marcos Antônio, Yuri, Mazinho e Léo;

Meias – Daniel Costa, Caíque, Didira e Joílson;

Atacantes – Michel Douglas, Maxuell, Leandro Kível, Juliano, João Victor, Echeverría e Giva.