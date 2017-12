Sorteio define confrontos pela primeira fase da Copa do Brasil de 2018

Google Plus

Foto: Divulgação/CBF

Foi realizado nesta sexta-feira (15) o sorteio da Copa do Brasil 2018, na sede da CBF. Com 80 equipes sorteadas, dos quanto mais diversos do Brasil, pode-se dizer que algumas equipes da primeira divisão se saíram "bem", como o São Paulo, que viajará pouco, já que encara o Madureira. Além disso, equipes da mesma região, como Náutico e Santa Cruz, caíram na mesma chave e podem se enfrentar logo na segunda fase.

Vale lembrar que 11 times irão entrar na competição à partir das oitavas. Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Chapecoense jogarão a Libertadores. Bahia, campeão da Copa do Nordeste, Luverdense, que conquistou a Copa Verde, e América-MG, campeão da Série B, também só entram nesta fase.

Confira todos os confrontos da primeira fase

CHAVE 1

Caxias-RS x Atlético-PR

Tubarão-SC x América-RN

Brusque-SC x Ceará-CE

Real Ariquemes-RO x Londrina-PR

CHAVE 2

Boavista-RJ x Internacional-RS

Atlético-ES x Remo-PA

São Caetano-SP x Criciúma-SC

Cianorte-PR x ABC-RN



CHAVE 3

Caldense-MG x Fluminense-RJ

Novoperário-MS x Salgueiro-PE

Ceilândia-DF x Avaí-SC

Interporto-TO x Juventude-RS

CHAVE 4

Parnahyba-PI x Coritiba-PR

Uberlândia-MG x Ituano-SP

SINOP-MT x Goiás-GO

Vitória da Conquista-BA x Boa Esporte-MG

CHAVE 5

Nacional-AM x Ponte Preta-SP

Inter de Limeira-SP x Rio Branco-AC

URT-MG x Paraná-PR

Independente-PA x Sampaio Corrêa-MA

CHAVE 6

Madureira-RJ x São Paulo-SP

Manaus-AM x CSA-AL

Novo Hamburgo-RS x Paysandu-PA

Dom Bosco-MT x CRB-AL

CHAVE 7

Globo-RN x Vitória-BA

Corumbaense-MS x ASA-AL

Altos-PI x Atlético-GO

Nova Iguaçu-RJ x Bragantino-SP

CHAVE 8

Atlético-AC x Atlético-MG

Floresta-CE x Botafogo-PB

Treze-PB x Figueirense-SC

Brasiliense-DF x Oeste-SP

CHAVE 9

Santos-AP x Sport-PE

Ferroviário-CE x Confiança-SE

Itabaiana-SE x Joinville-SC

São Raimundo-RR x Vila Nova-GO

CHAVE 10

Aparecidense-GO x Botafogo-RJ

Aimoré-RS x Cuiabá-MT

Fluminense de Feira-BA x Santa Cruz-PE

Cordino-MA x Náutico-PE