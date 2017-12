Vila Nova contrata zagueiro Diego Giaretta, do Criciúma

Diego Giaretta é o novo reforço do Vila Nova. (Foto: Divulgação/Criciúma E.C)

O Vila Nova anunciou a contratação do zagueiro Diego Giaretta para a temporada 2018. O jogador, que estava no Criciúma atuando pela Série B do Campeonato Brasileiro, assinou com o Tigrão por um ano e irá disputar o estadual, Copa do Brasil e Série B com a camisa colorada.

Giaretta chega como um dos substitutos dos zagueiros Wesley Matos e Alemão, que eram titulares no Vila nesse ano, mas não renovaram seus contratos e deixaram o clube. Ele tem 34 anos e participou de 53 jogos na temporada com a camisa do clube catarinense. Marcou quatro gols.

Além do Criciúma, Diego Giaretta tem passagens por outros tradicionais clubes brasileiros como Grêmio, Figueirense, Botafogo e Atlético-GO. Ele também já mostrou seu futebol em outros países como na Espanha, onde jogou pelo Tenerife, na Coréia do Sul, pelo Incheon United e na China, pelo Shijiazhuang Yongchang.

Além do defensor, o Vila Nova já anunciou a contratação do meia Sérgio Mota e dos atacantes Ramon e Reis. O diretor de futebol Felipe Albuquerque também estuda a contratação do goleiro Márcio, que passou por Atlético-GO e Goiás.