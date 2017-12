Saiba os adversários dos times goianos na estreia da Copa do Brasil 2018

Sorteio define primeiros desafios dos times goianos na Copa do Brasil. (Foto: CBF)

Nessa sexta-feira (15), foi realizado o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil de 2018, que terá início no dia 31 de janeiro. O estado de Goiás terá quatro representantes nessa edição: Aparecidense, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova. Ambos conheceram seus adversários da primeira fase da competição.

A Aparecidense será o time que mais irá sofrer. Sorteada pelo Pote G, o Camaleão irá jogar contra o Botafogo, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Como será mandante, o time de Aparecida de Goiânia terá de vencer o Fogão caso queira avançar para a segunda fase. O alvinegro carioca avança com vitória ou empate. Se caso passar de fase, o clube enfrenta o vencedor do confronto entre Aimoré-RS ou Cuiabá-MT.

O Atlético-GO jogará fora de casa, mas terá uma longa viagem. O time rubro-negro irá enfrentar o Altos, do Piauí, time que vem tendo destaque no estado piauiense nos últimos anos e que conta com o treinador Waldemar Lemos, que já passou pelo próprio Dragão em uma oportunidade. O clube goiano precisa de uma vitória ou empate para se classificar, enquanto só a vitória interessa ao Altos. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Nova Iguaçu-RJ ou Bragantino-SP.

O Goiás não terá que fazer uma viagem tão distante. O time esmeraldino irá estrear contra a equipe do Sinop, do Mato Grosso, no estádio Massami Uriu. O time mato-grossense é o responsável por revelar o ex-goleiro e hoje treinador, Rogério Ceni, ídolo do São Paulo. O Verdão precisa de um empate ou vitória para avançar de fase, e caso passe, enfrenta o vencedor de Vitória da Conquista-BA ou Boa Esporte-MG.

Para fechar a lista, o Vila Nova também pode se preparar para fazer uma viagem distante. A equipe colorada irá jogar contra o São Raimundo, da Roraima, atual campeão roraimense. Em caso de vitória ou empate, o Tigrão avança e pega o vencedor do confronto de Itabaiana-SE e Joinville-SC.