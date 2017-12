Sorteio define adversários de Gaúchos na Copa do Brasil 2018

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os times Gaúchos que disputarão a Copa do Brasil em 2018 conheceram na última sexta-feira (15) seus adversários na primeira fase. Além de Grêmio e Internacional, outras quatro equipes estarão na disputa da competição nacional: Aimoré, Caxias, Juventude e Novo Hamburgo. Por participar da Copa Libertadores da América em 2018, o Grêmio é o único clube do estado que inicia a competição na fase de oitavas de final.

Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul

O Sorteio colocou o Caxias na Chave 1 junto com Atlético-PR, Tubarão-SC, América-RN, Brusque-SC, Ceará-CE, Real Ariquemes-RO e Londrina-PR. O time Grená estreia na competição em casa diante do Atlético Paranaense. Para avançar de fase o time da serra gaúcha precisa vencer, já que o empate classifica o time visitante na primeira fase.

Em confronto regional, Atlético-PR terá o Caxias-RS como adversário na primeira fase da Copa do Brasil

Esporte Clube Juventude

O Juventude caiu na Chave 3 ao lado de Fluminense-RJ, Caldense-MG, Novoperário-MS, Salgueiro-PE, Ceilândia-DF, Avaí-SC e Interporto-TO. Para avançar de fase o Juventude pode até empatar fora de casa com o Interporto. O Ju conquistou a Copa do Brasil em 1999. Em 2018 o clube disputará também a Série B do Campeonato Brasileiro.

Esporte Clube Novo Hamburgo

Campeão Gaúcho em 2017, o Novo Hamburgo ficou na Chave 6 da Copa do Brasil em 2018. O clube da região do Vale dos Sinos busca se firmar no cenário nacional na Série D do Brasileirão. Além de fazer um bom Campeonato Gaúcho em 2018, o clube também espera subir para a Série C nacional. Na Copa do Brasil o Nóia se junta com São Paulo-SP, Madureira-RJ, Manaus-AM, CSA,-AL, Paysandu-PA, Dom Bosco-MT e CRB-AL. A estreia do Novo Hamburgo na Copa do Brasil é em casa contra o Paysandu e para avançar de fase é necessário a vitória.

Clube Esportivo Aimoré

O maior Rival do Novo Hamburgo ficou na Chave 10 da Copa do Brasil junto com Botafogo-RJ, Aparecidense-GO, Cuibá-MT, Fluminense de Feira-BA, Santa Cruz-PE, Cordina-MA e Naútico-PE. Além de contar com o Botafogo, a chave pode ser complicada por conta dos clubes Nordestinos, que também são favoritos. O Índio Capilé estreia na competição em casa diante do Cuiabá. E precisa vencer para avançar.

A Copa do Brasil 2018 inicia no dia 31 de janeiro e se estende até 17 de outubro. Conforme regulamento, as partidas da primeira fase acontecem em jogo único na casa do time pior ranqueado e o empate garante o visitante na próxima fase. A segunda fase também será de jogo único, mas a condição de mandante depende da chave. A CBF alterou o regulamento da Copa do Brasil para 2018. Entre as novidades está a extinção do gol qualificado. Além disso os clubes poderão inscrever atletas até a fase de quartas de final da competição. O time que conseguir ser o Campeão levará para seus cofres R$ 50 milhões. O vice leva R$ 20 milhões.