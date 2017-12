Aos 39 anos, Lúcio admite felicidade em voltar a jogar: 'Sou grato ao Gama'

Lúcio participou da quarta edição do Lance de Craque. (Foto: Divulgação / Lance de Craque)

Sem jogar profissionalmente desde 2016, o zagueiro Lúcio de 39 anos disputará o Campeonato Brasiliense 2018 pelo Gama. O defensor que tem passagens por diversos clubes de relevância do mundo participou, na noite do último sábado (16), do evento Lance de Craque, organizado pelo meia argentino D’Alessandro e aproveitou a oportunidade para falar sobre o evento e planejar o próximo ano.

“Muita alegria em poder estar contribuindo com um evento tão solidário, uma causa nobre. Além de trazer grandes alegrias e rever grandes amigos, poder estar voltando a jogar no Beira Rio é muito legal”, falou o zagueiro.

Lúcio atuou pela última vez, profissionalmente, em dezembro de 2016 pelo Goa, da Índia. Zico era o treinador da equipe na oportunidade. O Gama vai abrir as portas do clube para o zagueiro no primeiro semestre de 2018. O time do Distrito Federal contará com Lúcio para a disputa do Campeonato Brasiliense. O capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 comentou sobre o novo desafio da sua carreira.

“Agora vou jogar lá no Gama. Eu amo o futebol e é por isso que vou estar ali no quintal de casa, moro ali do lado e estou muito feliz também. Sou grato ao Gama por tudo que ele fez. Final de ano agora quero aproveitar e ficar com a família e no próximo ano iniciar os treinamentos para o Campeonato Estadual que para mim vai ser muito legal jogar. Estou feliz por voltar a jogar profissionalmente”, comentou o jogador.

Lúcio ainda não quer falar se jogará futebol após s disputa do estadual. O Zagueiro quer aproveitar o momento e pensar passo a passo: “É um passo de cada vez. Vamos ver o que acontece no estadual e depois pensar na outra metade do ano”, finalizou Lúcio.