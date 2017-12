Liderados por Zé Roberto e D'Alessandro, craques protagonizam Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas em Itajaí teve arrecadação de alimentos para famílias carentes. (Foto: Daniella Elize / VAVEL Brasil)

Final de ano é época de comemorações e festa até mesmo para grandes craques do futebol. Isso porque, apesar de já estarem de férias, os jogadores se reúnem para jogos beneficentes pelo país e em Itajaí, Santa Catarina não foi diferente. A cidade recebeu neste domingo (17), a partida entre Amigos de Zé Roberto e Amigos de D'Alessandro.

O show já iniciou antes mesmo da bola rolar no Estádio do Clube Náutico Marcílio Dias, já que os mandantes da partida chegaram ao gramado de helicóptero, levantando quem estava presente no local.

"Participar de um evento como esse, um jogo beneficente e receber o carinho de um público do qual eu me encontro longe é muito gratificante", afirmou Zé Roberto.

Com a arbitragem iniciada por Heber Roberto Lopes, a torcida presenciou grandes ídolos do futebol fazendo bonito no gramado. A partida contou com a presença de craques como Henrique Dourado, Gustavo Scarpa, o ex-capitão da Seleção Brasileira Lúcio, Tiago Santos, Rodriguinho do Corinthians, Willian Bigode, Grafite, Edno, Gamarra, Tinga, Ronald – filho do Ronaldo Fenômeno – , William Pottker, César Prates, Vitor Júnior, entre outros.

Não só craques do futebol fizeram parte do elenco do Jogo das Estrelas em Itajaí. O comediante Rudy Landucci também foi um dos convidados. "A gratificação fica, eu estou muito honrado de jogar, mas só dá por 40 minutos. O Zé tem mais de 40 anos, eu pareço que tenho mais de 60", brincou após ser substituído ao final do primeiro tempo.

Já um dos craques mais abordados fora do gramado foi Gustavo Scarpa, que jogou na partida como zagueiro. "Desde que eu subi no profissional eu sempre me disponibilizei para jogar em qualquer posição e como a festa é do Zé Roberto e do D'Alessandro eu preferi ficar de coadjuvante e fazer a festa".

Apesar de estar em uma posição diferente da habitual, a curiosidade era única: para onde o jogador irá atuar na próxima temporada? Scarpa deixou no ar, mas confirmou estar negociando com o Palmeiras. "As negociações existem, mas eu estou pensando nas minhas férias e em passar um tempo com os meus amigos, deixando isso com meu empresário", afirmou.

Willian , que esteve a primeira vez na cidade, falou sobre o carinho da torcida. "Eu fico muito feliz pelo carinho, não só comigo, mas com todos que compareceram, a gente sabe da importância desses jogos e que isso vai contribuir para as famílias que tanto precisam, então a gente sabe que muitos vão passar um Natal e um Ano Novo muito feliz".

A partida em Itajaí, encerrou com o placar em 10 a 8 para os Amigos do D'Alessandro.