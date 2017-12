Volante PH recebe proposta do Tombense e pode deixar Vila Nova

PH é outro atleta que pode deixar o Vila Nova em 2018. (Foto: Divulgação/Vila Nova F.C)

O Vila Nova pode estar perdendo outro jogador do elenco que vai disputar a próxima temporada com a camisa colorada. O volante PH recebeu uma proposta do Tombense-MG, clube que está na Série C do Brasileirão, e que já está próximo de um acerto com o atleta.

De acordo com as informações, PH tem contrato com o Vila Nova até o mês de maio de 2018, ou seja, ele ainda iria disputar o Campeonato Goiano com a camisa colorada, mas caso a proposta do Tombense se concretize, o jogador deve se reunir com a diretoria do Tigrão e negociar uma rescisão de contrato.

O volante chegou no Vila Nova após uma passagem curta pelo futebol da Albânia e já no começo do ano, PH começou a ganhar espaço no Goianão. Pela Série B, o atleta jogou mais de 30 jogos e foi importante na campanha significativa do Tigrão na temporada.

Do time titular desse ano, o Vila Nova não conseguiu manter o goleiro Luis Carlos, os zagueiros Wesley Matos e Alemão e nem a principal "estrela" do time, que foi o meia Alan Mineiro. Apenas o zagueiro Heitor e o lateral Gastón Filgueira renovaram seus contratos. Outro que ainda pode renovar é o volante Fagner.