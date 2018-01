Copinha VAVEL: o que esperar do Atlético-GO na Copa São Paulo de 2018

Copinha VAVEL - Atlético-GO

A primeira impressão do futebol na temporada começa logo cedo e com os jovens atletas por todo o Brasil como protagonistas. A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 começa no dia 2 de janeiro, com 128 equipes de todos os lugares disputando o título de campeão.

O Atlético-GO é um dos times goianos que irão disputar a Copinha em busca de uma grande campanha. Os meninos do Dragão caíram no Grupo 5 da competição com Tupã (SP), XV de Jaú (SP) e Lagarto (SE), com sede na cidade de Tupã, no estádio Alonso de Carvalho Braga.

O que esperar do Atlético-GO na Copinha?

A expectativa do Atlético-GO na Copa São Paulo de 2018 não é tão alta, visto que a equipe não conseguiu ter um destaque muito grande nas competições nacionais e estaduais de base, apesar disso, a chance do Dragão passar é boa. O clube caiu em um grupo tecnicamente mais fácil do que dos últimos anos e tem boas chances de classificação.

O treinador do Dragãozinho na competição será Danilo Portugal, que tem 34 anos e se aposentou do futebol há dois anos. Como atleta, ele passou por alguns clubes goianos como o Goiás, CRAC, Goiânia, Mineiros e Aparecidense. É a primeira oportunidade de Danilo como técnico do Sub-20.

As grandes revelações do Atlético-GO na Copa São Paulo

Uma das grandes revelações do Atlético na Copinha e que se destacou muito no profissional é o meia Luiz Fernando. O tocantinense de 21 anos foi destaque do clube em 2016 na campanha da Série B, que culminou no título brasileiro do clube e com 10 gols do meio-campista.

No ano de 2017, mesmo com o Atlético rebaixado, Luiz Fernando se destacou novamente e fez 9 gols na Série A do Brasileirão. Com amplo destaque, o jogador recebeu propostas de alguns clubes de ponta do Brasil. Um deles foi o Botafogo.

Mesmo assim, a base do Atlético-GO começou a ser valorizada a pouco tempo. O clube não tem muito costume de formar e negociar grandes jogadores para o futebol, porém, para ter um bom retorno financeiro para os próximos anos, a proposta do Dragão é investir nesse meio.

A melhor campanha do Atlético-GO na Copa São Paulo

O Atlético-GO está em crescente com a base, mas sempre sofreu para ter grandes atuações pela Copa São Paulo. A melhor campanha do clube rubro-negro na competição foi a última, no ano de 2017. Pela primeira vez, o clube passou da fase de grupos de uma edição da Copinha.

O time do Atlético-GO caiu no Grupo 12 com sede na cidade de Atibaia, e enfrentou as equipes do Vitória (BA), ABC (RN) e Atibaia (SP). Com duas vitórias no grupo, o Dragãozinho passou em segundo no grupo e avançou a segunda fase pela primeira vez. Apesar disso, o Atlético foi eliminado logo na segunda fase, caindo para o Paulista, após perderem por 1 a 0.