No Maracanã, Zico recebe artistas e craques no tradicional Jogo das Estrelas

Todo torcedor já sabe que quando a temporada futebolística oficialmente termina, começa a maratona de partidas beneficentes. Dentre as inúmeras peladas que acontecem de norte a sul do Brasil, o Jogo das Estrelas de Zico talvez seja a mais tradicional delas. Nesta quarta-feira (27), o Galinho de Quintino recebe artistas e craques para a 14ª edição de seu famoso duelo no Maracanã.

Às 18h15, o Jogo dos Artistas abre a noite no antigo Maior do Mundo, com presenças confirmadas do cantor Wesley Safadão e do youtuber Felipe Neto. Às 20h30, craques de futebol participam do duelo principal. Uma das novidades do Jogo das Estrelas em 2017 é a atração musical: irmão de Michael Jackson e ex-integrante do Jackson 5, Jermaine Jackson fará um breve show antes da bola rolar para o grande confronto desta quarta.

Artilheiro do Templo do Futebol, com 334 gols, Zico terá um aliado de peso à beira do gramado. Técnico da Seleção Brasileira, Tite será o responsável por comandar a equipe do eterno camisa 10 da Gávea. Os público presente também verá o retorno de Adriano aos gramados do Maracanã. Sua última partida no estádio foi em 2010 - na ocasião, o Imperador balançou as redes na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre a Universidad de Chile, na Libertadores.

A lista de jogadores já confirmados inclui Júnior, Tita, Renato Gaúcho, Aldair, Juan, Leonardo, Jorginho, Zinho, Camilo, Bruno Silva, Djalminha, Neto (sobrevivente do acidente da Chapecoense) e Amoroso, entre outros. Craques gringos - como o holandês Edgar Davids, o uruguaio Recoba, os argentinos Sorín e Goycochea, além do sérvio Petkovic -, também estão confirmados.

A VAVEL Brasil estará in loco no Maracanã, com os repórteres Bárbara Mendonça e Marcello Neves trazendo todas as novidades do Jogo das Estrelas 2017. Acompanhe ao vivo!