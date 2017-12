Acompanhe Jogo das Estrelas AO VIVO na VAVEL Brasil

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do Jogo das Estrelas 2017, direto do Maracanã. Transmitiremos todos os lances ao vivo. Fique conosco!

Às 18h15, o Jogo dos Artistas abre a noite no antigo Maior do Mundo, com presenças confirmadas do cantor Wesley Safadão e do youtuber Felipe Neto. Às 20h30, craques de futebol participam do duelo principal.

Uma das novidades do Jogo das Estrelas em 2017 é a atração musical: irmão de Michael Jackson e ex-integrante do Jackson 5, Jermaine Jackson fará um breve show antes da bola rolar para o confronto principal.

Esta é a 14º edição do já famoso duelo do Galinho de Quintino. O primeiro Jogo das Estrelas aconteceu em 2004, após idealização de Junior Coimbra - empresário de esportes/entretenimento e filho mais velho de Zico.

Artilheiro do Templo do Futebol, com 334 gols, Zico terá um aliado de peso à beira do gramado. Técnico da Seleção Brasileira, Tite será o responsável por comandar a equipe do eterno camisa 10 da Gávea.

Os torcedores presentes também verão o retorno de Adriano aos gramados do Maracanã - sua última partida no estádio foi em 2010; na ocasião, o Imperador balançou as redes na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre a Universidad de Chile, na Libertadores.

A lista de jogadores já confirmados inclui Júnior, Tita, Renato Gaúcho, Aldair, Juan, Leonardo, Jorginho, Zinho, Camilo, Bruno Silva, Djalminha, Neto (sobrevivente do acidente da Chapecoense) e Amoroso, entre outros.

Craques 'gringos' - como o holandês Edgar Davids, o uruguaio Recoba, os argentinos Sorín e Goycochea, além do sérvio Petkovic -, também estão confirmados para o Jogo das Estrelas.

Após episódios de barbárie na final da Sul-Americana, o Galinho garantiu a segurança do evento desta quarta (27) em entrevista coletiva. "Fiquei preocupado com a Sul-Americana, espero que entendem que é um jogo diferente, falei com o coronel que me garantiu que está lá, as pessoas podem ir tranquilas, haverá a recepção da mesma forma, vamos procurar dar a tranquilidade para que todos se divirtam. Esse é um jogo que leva famílias, crianças", disse Zico.