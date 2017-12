No Jogo das Estrelas, Jorginho analisa seleção e fala sobre volta à beira do campo: "Estou preparado"

Foto: Barbara Mendonça/VAVEL Brasil

Na tarde desta quarta-feira (27), o Maracanã recebe o já tradicional Jogo das Estrelas, comandado por Zico. A partida beneficente é, talvez, a mais aguardada dentre as peladas de fim de ano dos craques brasileiros. O Galinho de Quintino, então, recebeu artistas e craques para a 14ª edição de seu famoso duelo amigável.

Dentre os convidados de Zico, estava Jorginho. Ex-jogador de seleção brasileira e com passagens recentes como técnico do Vasco e do Bahia, o treinador, que atualmente está sem clube, conversou com a imprensa na zona mista antes da partida e falou sobre as expectativas para a Copa do Mundo e o futuro como técnico de futebol.

“Acredito que a seleção tem um grande time. Fizemos uma excelente eliminatória. Não jogamos contra seleções europeias, mas creio que nosso nível nos leva a ter condições do hexa. Claro que não se pode dizer que somos favoritos e que será fácil. Não é dessa forma e o Tite sabe disso. Copa do Mundo não é como as eliminatórias, onde temos tempo de nos recuperarmos. São sete jogos e qualquer erro é fatal”, analisou Jorginho.

Com passagens pelo Flamengo como treinador em 2005 onde trabalhou somente três meses, Jorginho recentemente voltou a ter seu nome vinculado com o rubro-negro. Isso porque, com as especulações sobre a saída de Rueda, o ex treinador vascaíno poderia ser um bom nome para o comando do Fla.

“Proposta de Flamengo ou grandes clubes do Brasil é uma convocação. Falei isso uma vez em entrevista. Fico feliz que meu nome é sempre especulado. Acredito que hoje tenho condições de assumir qualquer equipe do futebol brasileiro. Estou preparado”, declarou o treinador sobre as especulações.

Além de Jorgininho, a lista de jogadores já confirmados inclui Júnior, Tita, Renato Gaúcho, Aldair, Juan, Leonardo, Camilo, Zinho, Bruno Silva, Djalminha, Neto (sobrevivente do acidente da Chapecoense) e Amoroso, entre outros.