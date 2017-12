Retorno de Adriano e show de Romário: os grandes momentos do 'Jogo das Estrelas'

Foi um dia especial, como sempre. Tradição do futebol carioca, foi realizado na noite desta quarta-feira (27) o Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico que reuniu craques do futebol brasileiro e mundial. Contando com a presença de Adriano, Romário e Petkovic, o Time Vermelho - liderado pelo 'Galinho de Quintino' venceu por 7 a 3 o Time Branco, que contava com nomes como Renato Gaúcho, Alex e Marinho.

A lista de jogadores confirmados contava com Júnior, Tita, Renato Gaúcho, Aldair, Juan, Leonardo, Jorginho, Zinho, Camilo, Bruno Silva, Djalminha, Neto (sobrevivente do acidente da Chapecoense) e Amoroso, entre outros. Craques gringos - como o holandês Edgar Davids, o uruguaio Recoba, os argentinos Sorín e Goycochea, além do sérvio Petkovic -, também estiveram presentes.

A partida marcou também o retorno de Adriano aos gramados do Maracanã. Sua última partida no estádio foi em 2010 - na ocasião, o Imperador balançou as redes na derrota do Flamengo por 2 a 1 sobre a Universidad de Chile, na Libertadores. Na ocasião, deixou sua marca, marcando o quinto gol do Time Vermelho.

Show do Jermaine Jackson

Uma das novidades do Jogo das Estrelas em 2017 foi a atração musical: irmão de Michael Jackson e ex-integrante do Jackson 5, Jermaine Jackson fez um breve show antes da bola rolar. Apesar do pouco tempo de apresentação, o cantor agradou.

Zico e Adriano ovacionados

Com as escalações anunciadas no telão do Maracanã, os nomes de Zico e Adriano foram os mais ovacionados pelos torcedores nas arquibancadas. Com a maioria sendo rubro-negra, não é difícil entender o motivo da euforia.

Léo Moura e Renato Gaúcho vaiados

Por outro lado, os nomes de Léo Moura e Renato Gaúcho foram vaiados também no momento da escalação. Inclusive, o lateral foi hostilizado toda vez que pegava na bola durante a partida. O atual treinador do Grêmio, no entanto, foi poupado.

Adriano atrasado

Grande estrela do evento ao lado de Zico, Adriano chegou atrasado para o Jogo das Estrelas. O Imperador foi visto chegando ao estádio às 20h44, 14 minutos depois da bola rolar. Ele entrou aos 20 minutos, substituindo Alberto Valentim.

Mas recebe gritos de 'volta, Adriano'

Mesmo com atrasado, Adriano foi ovacionado pela torcida rubro-negra presente no Maracanã. Após entrar em campo, ouviu os clássicos gritos de 'o Imperador voltou', mas chamou atenção os pedidos de 'volta, Adriano'. Com Guerrero suspenso por doping, pode ser uma opção.

Juan é lembrado

O Flamengo terminou 2017 com o vice da Sul-Americana, mas Juan foi um dos poucos que terminou em alta com a torcida. No Maracanã, foi lembrado após uma antecipação e teve seu nome gritado nas arquibancadas.

'Fica, Eurico'

O Vasco ainda não sabe quem será seu presidente em 2018, mas a torcida do Flamengo já escolheu seu desejado: Eurico Miranda. Sim, é isso mesmo que você leu. Durante a partida, os gritos irônicos de "Fica, Eurico" foram ouvidos das arquibancadas. Vale lembrar que o mandatário disputa o cargo com Julio Brant e a decisão será da justiça.

Gol do 'Rei' Zico e a explosão do Maracanã

Talvez o grande momento da partida - futebolisticamente falando - ficou por conta do gol marcado por Zico, ainda no primeiro tempo. Adriano acertou a trave e o 'galinho' mostrou oportunismo e mandou para as redes. O Maracanã veio abaixo com o canto de "ei, ei, ei, o Zico é nosso Rei!"

Ovação aos campeões de 87

Também no intervalo, o Flamengo trouxe à campo os jogadores que participaram do título brasileiro de 1987. Junto com a taça de campeão, o elenco foi ao centro do gramado, posou para fotos, reverenciou a torcida e foi ovacionado.

Romário brilha

Ex-craque e atualmente político, Romário chamou atenção pela sua atuação. Mesmo fora de ritmo, marcou dois gols e foi o grande destaque do amistoso. Nas arquibancadas, comparações com Cristiano Ronaldo - pegando como exemplo a polêmica envolvendo Renato Gaúcho e o atacante do Real Madrid.