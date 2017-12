Volante Fagner entra em acordo com diretoria e assina permanência no Vila Nova

Fágner renova com o Vila Nova e ficará no clube em 2018. (Foto: Comunicação/Vila Nova F.C)

Em meio a muitas perdas e incertezas, o Vila Nova conseguiu manter mais um atleta visando a temporada 2018. O volante Fágner entrou em um acordo financeiro com a diretoria do clube e renovou seu contrato por mais uma temporada. Ele se reapresentará com o elenco do Tigrão no dia 2 de janeiro.

Fágner foi o terceiro jogador a renovar com o Vila Nova. Além dele, o zagueiro Heitor e o lateral Gastón Filgueira, também renovaram seu vínculo com o clube colorado. Nesse ano, Fágner atuou em 23 jogos na temporada e não marcou nenhum gol.

A demora para um acerto com a direção ocorreu porque o jogador pediu um tempo para pensar em seu futuro e ouvir outras propostas de outros clubes, porém, a que mais agradou para o atleta foi a do Vila Nova. Será a terceira temporada de Fágner no Vila, desde que chegou em 2016 por indicação de Guilherme Alves.

O Vila segue em busca de alguns reforços para o início do Campeonato Goiano. Até o momento, o Tigrão anunciou as contratações do zagueiro Diego Giaretta, o meia Sérgio Mota e os atacantes Reis e Ramon. O goleiro Lucas Perri estava acertado com o clube, mas o São Paulo não liberou o atleta e a negociação não avançou.