Da base para o mundo: relembre craques recentes que passaram pela Copinha

Foto: Divulgação/Palmeiras

Não é a toa que a Copa São Paulo de Futebol Júnior é tratada como um "celeiro de craques". Várias grandes estrelas do passado e atualmente saíram de lá, tendo seu primeiro grande desafio na carreira. Com isso, decidimos relembrar algumas das estrelas do futebol mundial na atualidade que já passaram recentemente pela Copinha.

Gabriel Jesus - 2015

Jesus foi um dos destaques da Copinha em 2015 | Foto: Divulgação/Palmeiras

Começamos com o, provavelmente, nome mais quente entre os brasileiros na temporada europeia. Gabriel Jesus já conquistou vários fãs no mundo com apenas 20 anos, mas há quase três anos ele estava apenas disputando a sua primeira e última Copinha, antes de subir para o profissional do Palmeiras, onde iria virar a grande estrela do título brasileiro em 2016.

Em 2015, Jesus era o principal nome do time do Palmeiras, que fez uma excelente campanha naquela edição, conseguindo chegar até as semifinais, mas sendo eliminado pelo Botafogo-SP. Mesmo assim, aquele garoto de apenas 17 anos marcou cinco gols na competição e quase conquistou o título. Eram os primeiros passos, até são ainda, de um grande craque.

Malcom - 2014

Malcom foi vice-campeão com Corinthians em 2014 | Foto: Divulgação/Corinthians

Assim como Jesus, Malcom também foi destaque com apenas 17 anos na Copinha, só que também apenas passou perto de ser campeão. Em um time que também tinha jogadores conhecidos da torcida corinthiana, como o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o goleiro Caíque, Malcom foi a grande sensação pela sua forma "agressiva" de jogar, indo para cima, na velocidade.

O Corinthians conseguiu chegar na final naquela ocasião, só que um Santos inspirado, que passou por cima de todos os times, estava na frente do Timão e venceu por 2 a 1. O atacante, que atualmente é o grande destaque do Bordeaux-FRA, fez o único gol do Corinthians naquela partida, fechando sua participação com seis gols. Com certeza foi um dos destaques daquela edição.

Marquinhos - 2012

Marquinhos com a taça de campeão | Foto: Divulgação/Corinthians

Finalmente uma estrela que foi campeã. Capitão e líder, Marquinhos teve muito sucesso desde a base do Corinthians, visto como uma grande promessa. E, diferente de vários outros atletas, o zagueiro conseguiu corresponder da expectativa.

Na Copa São Paulo de 2012, Marquinhos foi campeão indiscutível com um grande time alvinegro. O Timão venceu simplesmente todos os oito jogos daquela edição, marcando incríveis 30 gols e sofrendo apenas dois, sendo um na decisão contra o Fluminense, que terminou em 2 a 1. O defensor do PSG foi, sem sombra de dúvidas, um dos pilares daquela grande equipe.

Lucas Moura - 2010

Lucas liderou o São Paulo ao título | Foto: Divulgação/São Paulo

Mais um campeão. Desde a base, a expectativa em Lucas Moura era gigante, principalmente pelo seu estilo de jogo, com muita velocidade e talento. Hoje no PSG e com pouquíssimas oportunidades, o meia-atacante foi uma peça muito importante no título do São Paulo na edição 2010.

Em um time bem forte, que contava com jogadores como Casemiro, Rodrigo Caio, Bruno Uvini e Willian Arão, o tricolor paulista foi completamente dominante, assim como o Corinthians de Marquinhos. A equipe também venceu todos os jogos, marcando 29 gols e sofrendo apenas três gols. Os únicos duelos mais complicados foram contra Cruzeiro, nas quartas de finais, e na final, contra o Santos, vencendo apenas nos pênaltis. Lucas marcou cinco vezes, sendo quatro na segunda fase.

Neymar - 2008/2009

Neymar não foi destaque em nenhuma edição | Foto: Divulgação/Santos

Neymar é o único da lista que jogou em duas edições da Copinha, mas isso tem explicação. Com apenas, atenção, 15 anos, a maior estrela brasileira atualmente fez sua estreia na competição em 2008, substituindo seu grande amigo Paulo Henrique Ganso. Isso explica a expectativa no talento do garoto, mesmo na reserva.

Na sua segunda edição, em 2009, o camisa 10 do PSG foi titular, só que não correspondeu com tanto protagonismo e viu o Santos ser eliminado nas oitavas de finais da competição pelo Cruzeiro. Porém, vale lembrar que Neymar fez sua estreia pelo profissional do Peixe com apenas 17 anos, então não teve outras chances para atuar. Pelo visto isso não foi um problema para o craque.

Willian - 2005

Willian também foi campeão com Corinthians | Foto: Divulgação/Corinthians

Último da lista, pode-se dizer que Willian, meia do Chelsea, foi o mais discreto de todos. Em uma equipe com vários nomes conhecidos, como o goleiro Júlio Cesar, lateral-esquerdo/meia Ronny, meia Dinélson e os atacantes Abuda e Bobô, o jovem Willian, que foi convocado para a Copinha de 2005 com apenas 16 anos, atuou em algumas partidas da competição e agradou, pelo visto.

Assim como Marquinhos, o meia de 29 anos foi campeão e chamou a atenção da equipe profissional, que logo no final de 2005 foi integrado ao elenco principal. Depois disso, ele virou, mesmo que bem novo, figurinha carimbada na equipe alvinegra e hoje é um dos grandes meias do futebol inglês.